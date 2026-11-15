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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

يستعد حزب مستقبل وطن لإطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن، خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة فرق من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار توجه الحزب لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية واكتشاف المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة أمامها للتنافس في أجواء رياضية وتنظيمية متميزة.

وتُنظم فعاليات دوري مستقبل وطن من خلال أمانة الرياضة المركزية بالحزب، برئاسة النائب محمد مصيلحي، وبالتعاون مع أمانة الشباب المركزية، برئاسة النائب أحمد حسام، بمشاركة  أمانات الحزب بالمحافظات وأمناء الرياضة والشباب بالمحافظات، وفرق العمل المعنية بالتجهيز والإعداد وتنظيم البطولة.

وتُقام منافسات دوري مستقبل وطن في جميع المحافظات، على كافة المستويات التنظيمية بدأ من امانات الحزب بالمحافظات وصولا إلى الوحدات الحزبية بالقري والنجوع، بما يضمن اتساع نطاق المشاركة وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفرق لإبراز مواهبها والمنافسة على لقب البطولة.

ويأتي تنظيم دوري مستقبل وطن، اتساقا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة لتمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم وطاقاتهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وفي إطار اهتمام الحزب بتعزيز الأنشطة الرياضية، ودعم المواهب الشابة، وترسيخ ثقافة المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي، من خلال تنظيم بطولة تمتد فعالياتها إلى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتيح مشاركة واسعة أمام الشباب والفرق الرياضية.

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