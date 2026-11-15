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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال حق لا يسقط بالتقادم

علم دولة فلسطين _ أرشيفي
علم دولة فلسطين _ أرشيفي
الديب أبوعلي

أكد البرلمان العربي، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين، أن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، هو حق تاريخي وقانوني أصيل وثابت لا يسقط بالتقادم، مشددا على أن جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات فرض الأمر الواقع وتصفية القضية الفلسطينية لن تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني في 15 نوفمبر 1988 جسّد الإرادة الوطنية للشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى التحرر والاستقلال، مؤكدًا أن مرور 38 عامًا على هذا الإعلان دون تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.

استمرار جرائم وانتهاكات الاحتلال 

وأعلن البرلمان العربي عن إدانته استمرار جرائم وانتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتصاعد الاستيطان والتهجير القسري ومحاولات الضم وتغيير الهوية والطابع التاريخي والجغرافي للأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الممارسات لن تنجح في طمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عملية وملزمة لإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات كيان الاحتلال، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم إعادة إعماره.

كما دعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مجددًا تأكيده أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يكون ممكنًا دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا مواصلة تحركاته البرلمانية والدبلوماسية وحشد مواقف البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبها.

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