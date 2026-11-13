قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة
أخبار التوك شو | أسعار الذهب في مصر..عيار 21 بكام؟.. شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. و«دولة التلاوة» يعود بمفاجآت جديدة
إعلامي: محمد صلاح يثير التساؤلات برسائله غير المباشرة بعد رحيل حسام حسن
تسجيل أول حالة وفاة لطفل فلسطيني نتيجة البرد الشديد في قطاع غزة
أسيوط.. إصابة 12 طـ فلا في انقلاب سيارة نقل بطريق منفلوط الصحراوي
توجيهات الرئيس السيسي تقود لحل أزمة الدهابة في جنوب مصر
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة في مصر غدا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
عسلية خطفت الأنظار .. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف هوية كلبة على السجادة الحمراء
في ذكرى ميلاده.. حكاية نجم الترسانة الذي تربع على عرش هدافي مصر
قيادي كبير في الدعم السريع يعلن انشقاقه وانضمامه للجيش السوداني
شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد
مباراة مصر اليوم.. موعد مواجهة مالاوي والقنوات الناقلة مجانًا ومشفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ننشر خطة البرلمان العربي لمحاصرة الحوثيين وتصنيفهم كمنظمة إرهابية

مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي
الديب أبوعلي

في تحرك يستهدف مواجهة تصاعد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، أعلن البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، والعمل على إدراجها ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وملاحقة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها أمام آليات العدالة الدولية، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

وتتضمن الخطة أربعة مسارات رئيسية، تجمع بين التحرك الدبلوماسي والسياسي والأمني والقضائي والاقتصادي، في محاولة لتوسيع نطاق الضغوط الدولية على الميليشيا، والحد من قدراتها العسكرية والمالية، ومواجهة مصادر الدعم التي تمكنها من مواصلة اعتداءاتها وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي المسار الدبلوماسي في مقدمة التحركات، حيث يعتزم البرلمان العربي التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما يستهدف هذا التحرك التصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية، من خلال التواصل مع عواصم صنع القرار الدولي وتفعيل دور البرلمانات في دعم المواقف العربية.

وعلى المسار السياسي والأمني، تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، يعتزم البرلمان العربي التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للآليات القانونية المعمول بها.

ملف قانوني أمام الجنائية الدولية

ولا يتوقف التحرك عند المطالبة بالتصنيف، بل يمتد إلى توسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قيادات الميليشيا والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية، بما يشمل تجميد الأصول والأموال وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدراتها على مواصلة الاعتداءات وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويمثل المسار القضائي أحد أبرز محاور الخطة، إذ يستهدف تفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، من خلال إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، والتي ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتتضمن الخطة تقديم بلاغ بشأن هذه الجرائم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، إلى جانب حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

أما المسار الاقتصادي، فيركز على حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية تستهدف تجفيف منابع تمويل وتسليح ميليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال ملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية، وكافة التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.

وتأتي هذه التحركات في ظل ما تمثله الاعتداءات الحوثية المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية من تهديد يتجاوز حدود المملكة، إذ لا تقتصر تداعياتها على المساس بأمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وإنما تمتد إلى تهديد أمن الملاحة البحرية والجوية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

ويضع البرلمان العربي من خلال هذه الخطة قضية مواجهة الاعتداءات الحوثية في إطار أوسع يرتبط بحماية الأمن القومي العربي، والتصدي للتهديدات التي تطال السلم والأمن الإقليمي والدولي، عبر تحرك متعدد المسارات يستهدف الانتقال من مواقف الإدانة إلى إجراءات دبلوماسية وسياسية وقانونية واقتصادية لمواجهة الميليشيا والحد من قدراتها.

البرلمان العربي الحوثيين ميليشيا الحوثي الإرهابية ميليشيا الحوثي المملكة العربية السعودية السعودية مجلس الأمن الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الملاحة البحرية المحكمة الجنائية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الدكتور ابو اليزيد سلامة من منبر الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر يؤكد على توقير الصحابة ويحذر من الانسياق وراء الشبهات التي تستهدف النيل منهم

خطيب المسجد الحرام

حق الله على عباده.. خطيب المسجد الحرام: من أجله خلق الخلق وأنزل الكتب

جامعة الأزهر تشارك في منتدى الصين وأفريقيا للابتكار والتنمية 2026

لإطلاق برامج تكنولوجية.. جامعة الأزهر تشارك في منتدى الصين وأفريقيا للابتكار والتنمية 2026

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد