الكرملين: بوتين مستعد ومنفتح على أي اتصالات بما في ذلك مع الأوروبيين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، استعداده التام لأي اتصالات، بما في ذلك مع الأوروبيين.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنك" عن بيسكوف قوله: "لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا على مختلف المستويات أن الرئيس مستعد ومنفتح على أي اتصالات... وإذا رغب الأوروبيون حقًا في ذلك، فسنكون بالطبع على استعداد للتحدث معهم".

وكشف بيسكوف، أن الأوروبيين أنفسهم تخلوا عن الحوار والعلاقات مع روسيا.

وأضاف بيسكوف : لم يُبادر الرئيس بوتين قط إلى قطع العلاقات مع الأوروبيين، بل إن الأوروبيين أنفسهم هم من تخلوا عن هذه العلاقات والحوار.

وتابع بيسكوف: "أود أن أذكركم بأن بوتين لم يرفض قط الحوار مع الأوروبيين، وقد أكدنا نحن، كجانب روسي، هذا الأمر مراراً وتكراراً على مختلف المستويات".

وأعلن بيسكوف، أن روسيا لا تزال منفتحة على التواصل مع أوروبا، لكن لا توجد حاليًا أي مناقشات جوهرية.

وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن تسبق الاتصالات الثنائية بين روسيا والدول الأوروبية المفاوضات بشأن أوكرانيا: لا توجد مناقشات محددة حول هذا الموضوع في الوقت الراهن، لكننا على الأقل منفتحون على مثل هذه الاتصالات، وقد تحدث الرئيس (فلاديمير) بوتين عن هذا الأمر مرارًا وتكرارًا.

واعتبر دميتري بيسكوف، أنه لا جدوى من مناقشة رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا مع الأمريكيين.

وسأل الصحفيون المتحدث باسم الرئاسة الروسية، عما إذا كانت مشاركة أوروبا في المفاوضات المستقبلية شرطًا أساسيًا لمناقشة قضايا أوسع نطاقًا، تتعلق بروسيا والاتحاد الأوروبي، بدءًا من سياسة العقوبات وصولًا إلى إعادة العلاقات الاقتصادية.

فأجاب بيسكوف الصحفيين: "لم أفهم السؤال جيدًا، تخيّلوا لو كانت هناك عقوبات أوروبية مفروضة على روسيا. ما جدوى مناقشة هذه العقوبات مع الأمريكيين، على سبيل المثال؟ لا جدوى من ذلك".