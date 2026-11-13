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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أعطال حول العالم.. توقف خدمات مايكروسوفت يربك الشركات والحكومات

مايكروسوفت
مايكروسوفت
خاطر عبادة

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة، وسط محاولات متواصلة لاستعادة التشغيل الكامل لخدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل والذكاء الاصطناعي.


وشمل الاضطراب خدمات «أوتلوك» و«تيمز» ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت»، إلى جانب تطبيقات مرتبطة بمنصة «مايكروسوفت 365»، التي تعتمد عليها المؤسسات في إدارة اتصالاتها وعملياتها اليومية.

فيما قالت الحكومة الألمانية بشأن عطل مايكروسوفت، إنها نتوقع تأثيرا كبيرا على الشركات في البلاد.


130 ألف بلاغ في ذروة الأزمة


وسجل موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» خلال ذروة الأزمة، الخميس، قبل تراجع البلاغات لاحقاً، دون أن يعني ذلك استعادة جميع الخدمات بصورة طبيعية.


مايكروسوفت تنفي الهجوم الإلكتروني


وأعلنت «مايكروسوفت» أنها تواصل معالجة المشكلة، بعدما أقرت بأن بعض الإجراءات الفنية التي اتخذتها لتحسين أداء الأنظمة لم تحقق النتائج المتوقعة. 

وأكدت الشركة عدم وجود مؤشرات على أن العطل ناتج عن هجوم إلكتروني، مشددة على أنها تتعامل مع الحادث باعتباره أولوية قصوى حتى استعادة الخدمات بالكامل، دون إعلان سبب نهائي للاضطراب.


تشبيه بعطل «كراود سترايك»


وفي أستراليا، قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن مسؤولي «مايكروسوفت» شبّهوا الحادث بعطل «كراود سترايك» في يوليو 2024، الذي تسبب في اضطرابات واسعة بقطاعات الطيران والمصارف والمستشفيات، نتيجة تحديث برمجي معيب. غير أن هذا التشبيه لا يؤكد تطابق أسباب الحادثين، خصوصاً أن التحقيقات الفنية في العطل الحالي لم تكن قد انتهت.


أعطال حول العالم وشركات تؤجل أعمالها


وامتدت التداعيات إلى الأنشطة التجارية؛ إذ اضطرت شركة التكنولوجيا الصناعية الأمريكية «ووركهورس غروب» إلى تأجيل مؤتمر هاتفي لمناقشة نتائجها الفصلية بسبب انقطاع الخدمات.

وفي هونج كونج، قال داني لاو، الذي يدير شركة للألمنيوم، إن تعطل حسابات «أوتلوك» منع شركته من تلقي تحديثات العملاء الأمريكيين، محذراً من أن استمرار المشكلة قد يؤثر في الجداول الزمنية للإنتاج. 
ويبرز هذا المثال كيف يمكن لانقطاع البريد الإلكتروني أن يتحول إلى مشكلة اقتصادية، عندما يؤدي إلى تأخير الطلبات أو تعطيل التنسيق بين الموردين والعملاء عبر الحدود.


الطيران يتأثر جزئياً


وفي قطاع الطيران، أعلنت «إير إنديا» أن عمليات رحلاتها لم تتأثر، لكنها حولت خدمات البريد الإلكتروني مؤقتاً لضمان استمرار استقبال استفسارات العملاء. كما قالت «إنديجو» الهندية إن العطل أثر في خدمات الدعم عبر البريد الإلكتروني، في حين ظلت قنوات التواصل الأخرى والعمليات الجوية تعمل بصورة طبيعية.

حكومات تحت وطأة العطل

وطالت الاضطرابات جهات حكومية؛ إذ أعلنت وكالة التكنولوجيا الحكومية في سنغافورة تعطل البريد الإلكتروني، في حين أكدت المحكمة العليا في الفلبين تأثر بعض عملياتها، بما فيها الردود الإلكترونية. 


وفي اليابان، قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء ماساناو أوزاكي إن العطل أثر في البنية التحتية المعلوماتية الحكومية، مؤكداً متابعة السلطات تطورات الأزمة.
وامتدت التأثيرات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أبلغت شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» عن مشكلات في الاتصال بأدوات «مايكروسوفت 365»، ما يعكس الترابط المتزايد بين المنصات السحابية والتطبيقات الذكية.


خسائر غير مقدرة ومخاطر الاعتماد على مزود واحد

اقتصادياً، لم تتوافر تقديرات موثوقة لحجم الخسائر الإجمالية، لكن العطل تسبب في تأجيل اجتماعات وتعطيل اتصالات تجارية وخدمات للعملاء، مع احتمالات ارتفاع التكاليف التشغيلية إذا طال أمد الانقطاع.

وتسلط الأزمة الضوء على مخاطر الاعتماد المكثف على مزود واحد للخدمات الرقمية، خصوصاً مع توسع استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية.

 وخلال الساعات المقبلة، ستتركز الأنظار على قدرة «مايكروسوفت» على استعادة التشغيل الكامل وتحديد السبب الفني للعطل، في حين يُرجح أن يدفع الحادث مزيداً من المؤسسات إلى مراجعة خطط استمرارية الأعمال، وتعزيز قنوات الاتصال البديلة، وتقليل مخاطر توقف العمليات عند تعطل الخدمات السحابية.

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