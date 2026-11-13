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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. بدء التشغيل التجريبى لجهاز الأشعة المقطعية بمستشفى كوم أمبو المركزى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

بدأ التشغيل التجريبى لجهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى كوم أمبو المركزى ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يدعم الإمكانات التشخيصية للمستشفى ويوفر خدمات طبية متطورة لأهالى كوم أمبو والمناطق المحيطة.

ويأتى ذلك في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية ، وبتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

دعم المنظومة الصحية بأحدث الأجهزة الطبية

وأشاد محافظ أسوان بجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى في تطوير المنشآت الصحية والإرتقاء بجودة الخدمات الطبية ، مثمناً دور فرع الهيئة بأسوان بقيادة الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع الصعيد والمشرف على الفرع فى متابعة أعمال التطوير والتوسع فى توفير الأجهزة والتجهيزات الطبية الحديثة.

تنسيق بين المحافظة والهيئة لتركيب جهاز الأشعة

وكان المهندس عمرو لاشين قد قام بجولة ميدانية لمستشفى كوم أمبو المركزى فى 6 سبتمبر الماضى ، حيث وجه مسئولى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة إتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وتحديد المكان المخصص لتركيب جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى ، والذى تتجاوز تكلفته 30 مليون جنيه .

شكر من محافظ أسوان للنائب أحمد القهمورى لمساهمته فى تركيب الجهاز

وقدم المحافظ الشكر للنائب أحمد القهمورى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كوم أمبو لتعاونه ومساهمته فى تركيب وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية لخدمة أهالى مركز كوم أمبو والمناطق المحيطة به .

إمكانات تقنية متطورة لسرعة ودقة التشخيص

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد نشأت أن الجهاز يمثل إضافة مهمة للقدرات التشخيصية بالمستشفى ، خاصة فى حالات الطوارئ والحوادث حيث يساعد الفرق الطبية على سرعة ودقة التشخيص وإتخاذ القرارات العلاجية المناسبة.

وأضاف محمد نشأت بأن الجهاز يتميز بسرعة دوران تصل إلى 0.35 ثانية للدورة الواحدة، وإمكانية إجراء فحوصات متخصصة للقلب والأوعية الدموية والشرايين التاجية، فضلًا عن تصوير مناطق واسعة من الجسم خلال ثوانى معدودة، والحصول على مقاطع تصوير دقيقة تصل إلى 0.5 ملليمتر بما يدعم تقييم الأورام والتغيرات المرضية وتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالجلطات وفقاً لطبيعة كل حالة والبروتوكولات الطبية المعتمدة.

إختبارات فنية تمهيداً للتشغيل الرسمى

وأشار المشرف على فرع الهيئة إلى بدء إجراء الإختبارات والفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من كفاءة الجهاز ودقة النتائج وسلامة التشغيل تمهيداً لدخوله الخدمة رسمياً وتقديم خدمات الأشعة المقطعية للمرضى بصورة منتظمة.

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