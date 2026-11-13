أخبار أسوان| رفع الإشغالات بالسوق السياحي.. وتشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بقرى إدفو

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 12/11/2026 أحداث متنوعة.

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خلال جولته الصباحية، قسم شرطة المرافق، بقيادة العميد عاطف عبد الله، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، لتكثيف أعمال رفع الإشغالات بالسوق السياحى القديم أولاً بأول، ومنع أى تعديات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على انتظام النشاط التجارى.

يأتى ذلك فى ضوء جهود أجهزة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

https://www.elbalad.news/7177803

جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل خلال الفترة من 11 إلى 26 نوفمبر الجارى داخل قرى مركز ومدينة إدفو لتقديم خدمات التصالح فى مخالفات البناء ، وتقنين أراضى الدولة ، وإنهاء عدد من المعاملات الأخرى بالمجان بما يسهم فى تخفيف مشقة إنتقال المواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل جهود المحافظة للتيسير على المواطنين وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الحكومية بالقرى والنجوع .

استكمال تقديم الخدمات بالقرى والنجوع

من جانبها ، أوضحت نجاح إبراهيم المشرف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، وبمتابعة من اللواء رماح السيد السكرتير العام للمحافظة، جارى إستكمال تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل داخل القرى والنجوع ، حيث يتم تقديم خدماتها بقرى البصيلية قبلى والبصيلية الوسطى ، والحجز بحرى والشراونة .

https://www.elbalad.news/7178050

أعرب أهالى قرى أبو سمبل وقسطل وتوماس وتوشكى غرب وشرق بمركز نصر النوبة عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لما تشهده القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً خلال عهده من إهتمام متواصل بتلبية إحتياجات المواطنين ، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية والوصول بها إلى مختلف التجمعات السكنية .

إستجابة سريعة لمطالب الأهالى

ووجه الأهالى الشكر للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإستجابته السريعة لمطالبهم وتوجيهاته بإيفاد قافلة طبية متكاملة لخدمة أهالى هذه القرى ، تضم مختلف التخصصات الطبية ، مع توفير العلاج اللازم وصرفه بالمجان بما يخفف الأعباء عن المواطنين وييسر حصولهم على الرعاية الصحية .

https://www.elbalad.news/7178059