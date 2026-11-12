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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم الإنفاق على الزوجة الثانية أكثر من الأولى لحسن معاملتها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزوجين
الزوجين
محمد شحتة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد بشأن حكم شراء الزوج فاكهة للزوجة الثانية بقيمة 400 جنيه، مقابل 150 جنيهًا للزوجة الأولى، وما إذا كان هذا التصرف يُعد إخلالًا بالعدل بين الزوجتين.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن القضية لا تتعلق بالمبلغ المالي الذي ينفقه الزوج على الفاكهة لكل زوجة، وإنما بمدى تحقيق الطعام والشراب والملبس وسائر النفقات لحق الكفاية الواجب لكل أسرة.

الإنفاق على الزوجات

وأشار إلى أنه إذا كانت الفاكهة التي يشتريها الزوج لكل زوجة تحقق لها الكفاية المطلوبة في الطعام والشراب والملبس، فلا حرج في ذلك، أما إذا كان اختلاف الإنفاق بقصد إغضاب الزوجة الأولى أو مضايقتها، فلا يجوز، ويجب على الزوج التوبة إلى الله توبة صادقة.

وتناول أمين الفتوى سؤالًا آخر حول ما إذا كان أهل الجنة يحتاجون إلى قضاء الحاجة، موضحًا أن الحياة في الجنة تختلف عن الحياة الدنيا، وأن أهل الجنة لا يحتاجون إلى قضاء الحاجة أو دخول الحمام، كما أنهم لا يشعرون بالألم أو التعب أو النصب، مؤكدًا أنها دار النعيم التام التي أعدها الله لمن أطاعه.

الزوجة الاولى الزوجة الثانية تعدد الزوجات الإنفاق على الزوجة الزوج فتاوى الزواج الأسرة دار الإفتاء

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