ماجدة خير الله تعلق على زواج جيهان الشماشرجي وتوجه رسالة للباحثين عن تفاصيل زوجها

علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على زواج الفنانة جيهان الشماشرجي، الذي احتفلت به مؤخرًا، منتقدة اهتمام البعض بالتنقيب عن التفاصيل الشخصية لزوجها، والبحث في حياته السابقة وعلاقاته.

ماجدة خير الله تنتقد الفضول بشأن زوج جيهان الشماشرجي

وعبرت ماجدة خير الله عن استيائها من انشغال بعض المتابعين بمعرفة معلومات عن زوج الفنانة، مؤكدة أن هذا النوع من الفضول يتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي بأخبار النجوم.

ونشرت الناقدة الفنية تعليقًا عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أشارت فيه إلى أن الإعلان عن زواج جيهان الشماشرجي دفع البعض إلى البحث عن تفاصيل دقيقة تخص العريس، بداية من علاقاته السابقة ووصولًا إلى أمور شخصية لا تعني الجمهور.

وأوضحت ماجدة خير الله أن هذه المعلومات من المفترض أن تكون معروفة للعروس وأسرتها، متمنية أن تكتمل فرحة العروسين بعيدًا عن التدخلات والفضول، وأن ينعم الزوجان بحياة مستقرة وسعيدة.

تفاصيل حفل زفاف جيهان الشماشرجي

وكانت الفنانة جيهان الشماشرجي قد احتفلت بزفافها على مدير التصوير إبراهيم النجاري، في حفل غلبت عليه الأجواء العائلية والاحتفالية، وسط مشاركة عدد من أصدقائها وزملائها من الوسط الفني.

وشهد الحفل حضور مجموعة من الفنانين، من بينهم أمير المصري ومحمد عطية وروبي، إلى جانب عدد آخر من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما بهذه المناسبة.