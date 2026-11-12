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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميان السيد تهنئ جيهان الشماشرجي بالزواج.. ماذا قالت؟

ميان السيد وجيهان الشماشرجي
ميان السيد وجيهان الشماشرجي
سارة عبد الله

حرصت الفنانة ميان السيد، على تهنئة الفنانة جيهان الشماشرجي بمناسبة زواجها ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت ميان السيد صورة من حفل الزفاف، وعلقت عليها: “بحبك يا جيجي”.

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها..

واختارت جيهان الشماشرجي فستان زفاف، جاء باللون الأبيض الناصع، بتصميم كلاسيكي أنيق يجمع بين البساطة والفخامة.

وتصدر الفستان تفاصيل الإطلالة بتصميم كورسيه مكشوف الأكتاف، مع ثنيات ناعمة عند منطقة الصدر تتوسطها وردة بارزة أضفت لمسة أنثوية مميزة، بينما جاءت التنورة واسعة ومنفوشة بقصة ملكية امتدت حتى الأرض.

ولم تكتف جيهان بتصميم الفستان، بل استعانت بطرحة طويلة من التول الشفاف، ونسقتها مع قفازات شفافة أضافت لمسة كلاسيكية مستوحاة من إطلالات العرائس التقليدية.

أما من الناحية الجمالية، فاحتفظت جيهان بشعرها الأحمر الكيرلي منسدلا بطبيعته، واختارت مكياجا هادئا أبرز ملامحها دون مبالغة، لتظهر بإطلالة طبيعية تتماشى مع شخصيتها.

واختارت جيهان وزوجها أجواء رومانسية لتوثيق لحظات زفافهما، حيث ظهرا في صور وسط الطبيعة وبين الجبال والغابات في مونتينيجرو، في جلسة تصوير عكست أجواء هادئة ومختلفة عن جلسات تصوير حفلات الزفاف التقليدية.

جيهان الشماشرجي ميان السيد زواج جيهان الشماشرجي

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