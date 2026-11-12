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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تحويلات المصريين بالخارج بـ13 مليار دولار دفعة قوية للاقتصاد الوطني

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 13 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري، يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ويعكس ثقة متجددة من أبناء مصر في الخارج في مسار الدولة وإجراءاتها الاقتصادية.

وقالت: هذا النمو اللافت في التحويلات لا يعبر فقط عن زيادة في التدفقات الدولارية، بل يكشف عن عمق الارتباط الوطني للمصريين بالخارج، وحرصهم على أن يكونوا جزءًا فاعلًا من جهود البناء والتنمية في وطنهم.

تعزيز احتياطي النقد الأجنبي

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه التحويلات تسهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ودعم استقرار سوق الصرف، وتخفيف الأعباء على ميزان المدفوعات، بما ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها الأساسية.


وأشارت إلى أن المصريين بالخارج أثبتوا مجددًا أنهم أحد أهم روافد القوة الاقتصادية لمصر، وأن تحويلاتهم تمثل رسالة ثقة في مستقبل البلاد، وتأكيدًا على أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها على مستوى ثقة المواطن في الداخل والخارج.

وطالبت سجى هندي، بضرورة البناء على هذا الزخم الإيجابي، من خلال التوسع في المبادرات والحوافز الموجهة للمصريين بالخارج، وتيسير إجراءات التحويل عبر القنوات الرسمية، وتطوير التطبيقات والخدمات المصرفية الرقمية، بما يضمن سهولة وسرعة وصول التحويلات بأقل تكلفة.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: استمرار هذا الأداء القوي يتطلب مواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، والاستماع لمطالبهم وحل مشكلاتهم، باعتبارهم شركاء حقيقيين في تحقيق التنمية الشاملة.

تعزيز احتياطي النقد الأجنبي النقد الأجنبي احتياطي النقد الأجنبي سجى عمرو هندي

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