نانسي نعيم: مؤتمر البرلمان الدولي بجنيف فرصة لتعزيز حماية حقوق الإنسان

شاركت النائبة الدكتورة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في المؤتمر العالمي للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) حول حقوق الإنسان، المنعقد بمدينة جنيف يومي 12 و13 نوفمبر 2026، تحت عنوان «حماية حقوق الإنسان في عصر التحولات والاضطرابات: مسؤولية البرلمانات»، بمشاركة برلمانيين وممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني من مختلف دول العالم.

تعزيز حماية حقوق الإنسان

ويبحث المؤتمر مسؤولية البرلمانات في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال أدواتها التشريعية والرقابية والتمثيلية، في ظل التحديات والضغوط المتزايدة التي تواجه حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية على مستوى العالم.

ويتضمن برنامج المؤتمر مناقشة عدد من الملفات الحقوقية المهمة، من بينها تعزيز التعاون البرلماني مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحماية البرلمانيين، إلى جانب حقوق الأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يستهدف المؤتمر تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية والممارسات الجيدة في التعامل مع القضايا الحقوقية، وتعزيز قدرة المؤسسات التشريعية على مواجهة التحديات الراهنة، على أن تختتم أعماله بإقرار «نداء جنيف البرلماني للعمل بشأن حقوق الإنسان»، الذي يتضمن مجموعة من الالتزامات العملية الرامية إلى تعزيز دور البرلمانات في حماية حقوق الإنسان وترسيخها.

مسؤوليات متزايدة على المؤسسات التشريعية

وأكدت النائبة نانسي نعيم أن المشاركة في المؤتمر تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى البرلمانية بشأن سبل تعزيز حماية حقوق الإنسان، في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتحديات متسارعة تفرض مسؤوليات متزايدة على المؤسسات التشريعية.

وقالت إن عنوان المؤتمر يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في مواكبة المتغيرات الدولية، من خلال تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة على تنفيذ القوانين، والتعبير عن احتياجات المواطنين والدفاع عن حقوقهم.

وشددت على أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا وبرلمانيًا مستمرًا، مؤكدة أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الجيدة، بما يسهم في تطوير العمل البرلماني وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.