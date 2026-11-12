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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب الرئيس الصيني: التضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي سبيل تحقيق التنمية الخضراء

نائب الرئيس الصيني: التضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي سبيل تحقيق التنمية الخضراء
نائب الرئيس الصيني: التضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي سبيل تحقيق التنمية الخضراء
أ ش أ

أكد نائب الرئيس الصيني هان تشنج، أن تحقيق التنمية الخضراء لا يتأتى إلا من خلال التضامن وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي التي يجمعها مصير مشترك، وذلك خلال مشاركته في المنتدى رفيع المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب في مجال تغير المناخ بمدينة "أنطاليا" التركية على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31).

وقال هان - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الخميس - إن تغير المناخ يرتبط بالمستقبل المشترك للبشرية جمعاء ويتطلب تضافر جهود جميع الدول لمواجهته.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد أن الصين - باعتبارها دولة عضوا في الجنوب العالمي - ستعمل على تعميق التعاون بين بلدان الجنوب بقوة وستواصل تقديم الدعم والمساعدة للدول النامية الشقيقة، في حدود إمكاناتها وقدراتها.

وطرح نائب الرئيس الصيني ثلاثة مقترحات رئيسية لتعزيز التعاون المناخي بين دول الجنوب العالمي، يتمثل أولها في توحيد الجهود لدفع مسيرة التنمية الخضراء وحماية كوكب الأرض.

وأوضح هان أن الصين تلتزم بثبات بمسار التنمية الخضراء الذي يضع الحفاظ على البيئة والتوازن الإيكولوجي في صدارة أولوياته، مشيرا إلى أن بلاده نجحت في بناء أكبر منظومة لتوليد الكهرباء النظيفة في العالم، إلى جانب إقامة سلسلة صناعية متكاملة تعد الأكثر اكتمالا على مستوى العالم في قطاع الطاقة الجديدة.

وأكد استعداد الصين لتعميق التعاون مع دول الجنوب العالمي في مجالات الطاقة النظيفة والنقل الأخضر والصناعات منخفضة الكربون.

وأضاف أن الصين تعتزم - خلال السنوات الخمس المقبلة - توفير حلول للإضاءة لنحو 50 ألف أسرة في أفريقيا لا تحصل على الكهرباء، إلى جانب إنشاء 100 قرية نموذجية للطهي النظيف لصالح شركائها من دول الجنوب العالمي، وذلك في إطار مشروعاتها الرائدة للتعاون بين بلدان الجنوب في مجال تغير المناخ.

وشدد هان على أهمية حث الدول المتقدمة على الوفاء الجاد بالتزاماتها المناخية، بالتوازي مع توحيد جهود دول الجنوب العالمي وتعزيز الدعم المتبادل والاعتماد على الذات.

كما دعا إلى الحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين خلال مرحلة التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، والعمل المشترك لتحقيق الانسجام بين الإنسان والطبيعة.

ويتمثل المقترح الثاني في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وبناء منظومة قوية للوقاية من الكوارث والحد من آثارها.

وقال هان إن الصين تعمل بنشاط على تزويد دول الجنوب العالمي بمعدات الإنذار المبكر، كما أطلقت منظومة "مازو" الذكية للأرصاد الجوية والإنذار المبكر التي توفر أكثر من 200 منتج من خدمات الإنذار المبكر القائمة على الحوسبة السحابية لأكثر من 50 دولة.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي في مجالات تقييم المخاطر المناخية، وبناء القدرات المشتركة في مجال الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث، فضلا عن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأرصاد الجوية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول على الوقاية من الكوارث المناخية المتطرفة والاستجابة لها.

أما المقترح الثالث، فيتمثل في تعزيز بناء القدرات وترسيخ أسس العمل المناخي طويل الأمد، حيث أوضح نائب الرئيس الصيني أن بلاده ستطلق منظومة مدرسة الصين والجنوب العالمي لتغير المناخ" المعنية ببناء القدرات والتدريب، كما ستعمل بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وعدد من الشركاء، على تنفيذ "برنامج قيادات العمل المناخي للجنوب العالمي" بهدف إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجال العمل المناخي بالدول النامية.

وأكد ضرورة توحيد جهود دول الجنوب العالمي لإعداد الكفاءات والكوادر المهنية المتخصصة، بما يضخ زخما جديدا في التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس للمناخ.

نائب الرئيس الصيني هان تشنج تحقيق التنمية الخضراء تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي

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