على هامش "كوب 31" .. الصين توقع اتفاقية مبدئية لاستثمار 15 مليار دولار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مبدئية بين أنقرة وبكين تستهدف ضخ استثمارات صينية بقيمة نحو 15 مليار دولار لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تركيا بإجمالي قدرات إنتاجية تصل إلى 7 آلاف ميجاوات.

وقال الوزير التركي - في منشور عبر منصة "إكس "- إن الاتفاقية تتضمن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم توقيعها من قبل إدارتي الطاقة الوطنية في البلدين، وذلك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP31) المنعقدة بمدينة "أنطاليا".

وأضاف بيرقدار أن التعاون المرتقب لا يقتصر على إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بل يشمل أيضا تطوير أنظمة جديدة لتخزين الطاقة إلى جانب إنشاء بنية تحتية لنقل الكهرباء بقدرة تصل إلى 4 آلاف ميجاوات.