قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة
إعلام إسرائيلي: ليبرمان يرفض عرض تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو ويتمسك بدعم «إيزنكوت» لتشكيل الحكومة المقبلة
الرئيس السيسي يوجه بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي.. وإحياء الدور الحضاري للوقف وتطوير الخطاب الديني
4 وفيات و12 إصابة.. إنهيار مبني في بروكلين الأمريكية
الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك
لسوء النتائج.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مايكل كاريك
الأرصاد: درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.. وسقوط أمطار على عدة مناطق
تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق.. وانخفاض في كرتونة البيض
شوبير يكشف حقيقة تقدم شيكو بانزا وعدي الدباغ بشكاوى ضد الزمالك
توضيح عاجل من التعليم بشأن مشاريع “طلاب 2 بكالوريا” وطريقة تقييمها
هل يحق للطالب الراسب في 2 ثانوي الالتحاق بنظام البكالوريا؟..التعليم تحسم الجدل
الكاف يفتح باب الترشيح للدول لاستضافة 3 نسخ جديدة من أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على هامش "كوب 31" .. الصين توقع اتفاقية مبدئية لاستثمار 15 مليار دولار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا

على هامش "كوب 31" .. الصين توقع اتفاقية مبدئية لاستثمار 15 مليار دولار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا
على هامش "كوب 31" .. الصين توقع اتفاقية مبدئية لاستثمار 15 مليار دولار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا
أ ش أ

 أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مبدئية بين أنقرة وبكين تستهدف ضخ استثمارات صينية بقيمة نحو 15 مليار دولار لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تركيا بإجمالي قدرات إنتاجية تصل إلى 7 آلاف ميجاوات.

وقال الوزير التركي - في منشور عبر منصة "إكس "- إن الاتفاقية تتضمن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم توقيعها من قبل إدارتي الطاقة الوطنية في البلدين، وذلك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP31) المنعقدة بمدينة "أنطاليا".

وأضاف بيرقدار أن التعاون المرتقب لا يقتصر على إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بل يشمل أيضا تطوير أنظمة جديدة لتخزين الطاقة إلى جانب إنشاء بنية تحتية لنقل الكهرباء بقدرة تصل إلى 4 آلاف ميجاوات.

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار توقيع اتفاقية مبدئية بين أنقرة وبكين ضخ استثمارات صينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تطور الأعمال واستعدادات استقبال الوقود النووي العام المقبل

مؤتمر

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل أمن المعلومات وحماية البيانات داخل المؤسسات

خلال الاجتماع

53.8 مليار جنيه إجمالي التحصيل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد