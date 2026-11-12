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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

للتسهيل على الجاليات.. نائب يطالب بتعميم لجان الرقم القومي للمصريين بالخارج

الرقم القومي
الرقم القومي
فريدة محمد

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، بالتوسع في إرسال لجان مصلحة الأحوال المدنية إلى السفارات والقنصليات المصرية بمختلف دول العالم، وتعميم خدمة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لتشمل أكبر عدد من الدول التي تضم جاليات مصرية، مع زيادة عدد الزيارات الدورية لهذه اللجان، بما يساهم في تقليل فترات الانتظار أمام المواطنين.

لجان الرقم القومي للمصريين بالخارج

وقال التلواني: تحرك وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لإيفاد لجان الأحوال المدنية إلى عدد من الدول لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي، يمثل استجابة مهمة لاحتياجات أبناء الجاليات المصرية، خاصة أن استخراج الوثائق الرسمية أو تحديث البيانات كان يتطلب في كثير من الأحيان تحمل أعباء السفر والانتقال لمسافات طويلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إدراج دول مثل السعودية، اليونان، إيطاليا، وفرنسا، ضمن جدول عمل اللجان يعكس أهمية هذه الخطوة، قائلا: إلا أنه يجب ألا تقتصر الخدمة على جدول زمني محدود، وإنما تتحول إلى منظومة مستدامة تصل إلى التجمعات المصرية في مختلف القارات، مع دراسة زيادة أعداد اللجان وفقًا لحجم الطلب في كل دولة.

 

إتاحة الحجز الإلكتروني المسبق

وطالب إسلام التلواني، بإتاحة الحجز الإلكتروني المسبق، وتوضيح المستندات المطلوبة والرسوم ومواعيد العمل قبل وصول اللجان، فضلًا عن دراسة استقبال طلبات المواطنين في الدول المجاورة من خلال أقرب بعثة دبلوماسية، وتوفير آلية لمتابعة الطلبات حتى تسليم البطاقات.

وأضاف النائب: “يجب أن تظل الخدمات الحكومية المقدمة للمصريين بالخارج متاحة وميسرة، بما يعزز ارتباطهم بالوطن، وتعزيز اهتمام الدولة بمطالبهم”.

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