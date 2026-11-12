نائبة تطالب بزيادة حضانات الأطفال وأسرّة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية

طالبت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، بوضع خطة وطنية عاجلة للتوسع في أعداد حضانات الأطفال وأسرّة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية، لمواجهة نقص الأماكن المتاحة لاستقبال حديثي الولادة والحالات الحرجة، وتخفيف معاناة الأسر التي تواجه صعوبات في العثور على مكان لتلقي أطفالها الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت سولاف درويش، في تصريحات لها، إن أزمة نقص الحضانات لا تحتمل التأجيل، في ظل اضطرار بعض الأسر للانتقال بين المستشفيات بحثاً عن سرير شاغر، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الحضانات بالمستشفيات الخاصة، بما يفرض ضرورة توفير خدمة طبية عادلة تضمن حصول جميع الأطفال على الرعاية اللازمة دون ارتباط ذلك بالقدرة المادية لأسرهم.

مراجعة شاملة لخريطة توزيع حضانات الأطفال وأسرّة الرعاية المركزة

وأكدت أن محافظة القليوبية تحتاج إلى مراجعة شاملة لخريطة توزيع حضانات الأطفال وأسرّة الرعاية المركزة، وتحديد المناطق التي تعاني من نقص الطاقة الاستيعابية، مع إعطاء الأولوية للمستشفيات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وتوفير الأجهزة الطبية والأطقم المتخصصة اللازمة لتشغيل الحضانات على مدار الساعة.

وأوضحت أن مواجهة الأزمة لا تقتصر على شراء أجهزة جديدة، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تشمل زيادة أعداد الحضانات، وتوفير الأطباء وأطقم التمريض المتخصصة، وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة، إلى جانب إنشاء شبكة إلكترونية تربط المستشفيات ببعضها لتحديد الأماكن الشاغرة وتوجيه الحالات الحرجة إليها بشكل سريع.

وطرحت النائبة سولاف درويش 4 مقترحات وآليات تنفيذية عاجلة لمواجهة الأزمة، تشمل إعداد خريطة قومية معلنة بأعداد الحضانات وأسرّة الرعاية المركزة ونسب الإشغال في جميع المحافظات، وتخصيص اعتمادات مالية عاجلة لزيادة الحضانات بالمستشفيات الحكومية الأكثر احتياجاً، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما تضمنت المقترحات إنشاء منظومة إلكترونية موحدة للاستعلام عن الأماكن المتاحة وتوجيه الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى يمتلك الإمكانات اللازمة، إلى جانب وضع خطة لتوفير الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريب مستمرة لضمان جودة الرعاية وسلامة الأطفال.

تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة

وشددت سولاف درويش على أن إنقاذ حياة طفل يجب ألا يتوقف على قدرة أسرته على تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، مؤكدة أن توفير الحضانات وأسرّة الرعاية المركزة حق أساسي، وأن نجاح المنظومة الصحية يرتبط بقدرتها على الوصول إلى المريض وتوفير الرعاية له في الوقت المناسب، مطالبة بإدراج محافظة القليوبية ضمن أولويات خطة التوسع الوطنية في خدمات رعاية الأطفال.