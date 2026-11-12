قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول مصري يفوز بجائزة «جون سكوت» .. الدكتور ماجد أبو غربية يكشف بدايات رحلته العلمية
مسؤول إيراني يهدد أمريكا وإسرائيل برد مدمر ويحذر من تكرار المواجهة
خبير علوم سياسية: تصريحات ترامب بشأن الانتصار على إيران ردع إعلامي
فرنسا.. قنبلة تثير الرعب في محطة كاليه-فريتون للقطارات
تجمّد .. وفاة رضيع فلسطيني بسبب البرد في قطاع غزة
إيركايرو تعزز أسطولها الجوي بانضمام الطائرة رقم 43.. وتواصل ترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا
مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي يزور مصر ويلتقي وزيرا الخارجية والداخلية
اليمن ترحب بموقف مجموعة السبع وتطالب بإجراءات دولية ضد الفصائل المسلحة
هيئة البترول توقع اتفاق تعاون لحفر 50 بئرا
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بمنتصف التعاملات
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
5سيارات ميني فان 2027 في السوق المصري .. مواصفات وأسعار وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة تطالب بزيادة حضانات الأطفال وأسرّة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

طالبت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، بوضع خطة وطنية عاجلة للتوسع في أعداد حضانات الأطفال وأسرّة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية، لمواجهة نقص الأماكن المتاحة لاستقبال حديثي الولادة والحالات الحرجة، وتخفيف معاناة الأسر التي تواجه صعوبات في العثور على مكان لتلقي أطفالها الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت سولاف درويش، في تصريحات لها، إن أزمة نقص الحضانات لا تحتمل التأجيل، في ظل اضطرار بعض الأسر للانتقال بين المستشفيات بحثاً عن سرير شاغر، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الحضانات بالمستشفيات الخاصة، بما يفرض ضرورة توفير خدمة طبية عادلة تضمن حصول جميع الأطفال على الرعاية اللازمة دون ارتباط ذلك بالقدرة المادية لأسرهم.

مراجعة شاملة لخريطة توزيع حضانات الأطفال وأسرّة الرعاية المركزة

وأكدت أن محافظة القليوبية تحتاج إلى مراجعة شاملة لخريطة توزيع حضانات الأطفال وأسرّة الرعاية المركزة، وتحديد المناطق التي تعاني من نقص الطاقة الاستيعابية، مع إعطاء الأولوية للمستشفيات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وتوفير الأجهزة الطبية والأطقم المتخصصة اللازمة لتشغيل الحضانات على مدار الساعة.

وأوضحت أن مواجهة الأزمة لا تقتصر على شراء أجهزة جديدة، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تشمل زيادة أعداد الحضانات، وتوفير الأطباء وأطقم التمريض المتخصصة، وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة، إلى جانب إنشاء شبكة إلكترونية تربط المستشفيات ببعضها لتحديد الأماكن الشاغرة وتوجيه الحالات الحرجة إليها بشكل سريع.

وطرحت النائبة سولاف درويش 4 مقترحات وآليات تنفيذية عاجلة لمواجهة الأزمة، تشمل إعداد خريطة قومية معلنة بأعداد الحضانات وأسرّة الرعاية المركزة ونسب الإشغال في جميع المحافظات، وتخصيص اعتمادات مالية عاجلة لزيادة الحضانات بالمستشفيات الحكومية الأكثر احتياجاً، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما تضمنت المقترحات إنشاء منظومة إلكترونية موحدة للاستعلام عن الأماكن المتاحة وتوجيه الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى يمتلك الإمكانات اللازمة، إلى جانب وضع خطة لتوفير الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريب مستمرة لضمان جودة الرعاية وسلامة الأطفال.

 تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة

وشددت سولاف درويش على أن إنقاذ حياة طفل يجب ألا يتوقف على قدرة أسرته على تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، مؤكدة أن توفير الحضانات وأسرّة الرعاية المركزة حق أساسي، وأن نجاح المنظومة الصحية يرتبط بقدرتها على الوصول إلى المريض وتوفير الرعاية له في الوقت المناسب، مطالبة بإدراج محافظة القليوبية ضمن أولويات خطة التوسع الوطنية في خدمات رعاية الأطفال.

النواب مجلس النواب البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

ترشيحاتنا

تقصف الشعر

زهقتي من الشعر المقصف.. 5 أسس لعلاج التلف والتساقط

ألم الاذن

طرق طبيعية لعلاج الأم الأذن.. وهذه علامات الخطر

تنظيف المرتبة

عشان ماتتبهدلش.. 6 خطوات منزلية لإزالة البقع من المراتب والتخلص من الرائحة الكريهة

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد