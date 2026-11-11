نواب البرلمان لـ صدي البلد: تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس استثمار في مستقبل التعليم.. وضرورة لوقف هجرة الكفاءات

أجمع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أهمية التحرك الحكومي لدراسة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل التعليم العالي، وليست مجرد استجابة لمطالب مادية أو تحسين للأوضاع الوظيفية.

وأوضح النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،، أن الأستاذ الجامعي يمثل حجر الأساس في تطوير المنظومة التعليمية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وأن الارتقاء بمستوى دخله وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة من شأنهما تعزيز قدرته على التفرغ للتدريس والبحث العلمي والابتكار، فضلًا عن الحفاظ على الكفاءات الأكاديمية والحد من هجرتها إلى المؤسسات التعليمية بالخارج.

وشددوا على أن تطوير الجامعات المصرية لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على تحديث البنية التحتية والمعامل والتوسع في البرامج الدراسية فقط، وإنما يتطلب وضع العنصر البشري في مقدمة الأولويات، باعتباره المحرك الرئيسي لجودة التعليم والبحث العلمي وقدرة الجامعات على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

محمد سمير: تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس استثمار في مستقبل الجامعات

وأكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس يمثل استثمارًا مباشرًا في جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الأستاذ الجامعي هو الركيزة الأساسية في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الجامعات المصرية تمتلك كوادر علمية وبحثية متميزة، ومن المهم توفير بيئة عمل محفزة تضمن الاستقرار الوظيفي والمادي لأعضاء هيئة التدريس، وتساعدهم على التفرغ لمهام التدريس والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي.

وشدد على ضرورة أن يتضمن التصور الحكومي تحسينًا ملموسًا ومستدامًا في دخول أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن دعم الأستاذ الجامعي هو دعم لمستقبل الطلاب والبحث العلمي والاقتصاد الوطني.

أحمد سمير: تحسين دخول الأساتذة ضرورة لوقف هجرة العقول

ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس يمثل خطوة مهمة لمواجهة تحدي هجرة الكفاءات العلمية والبحثية، والحفاظ على الثروة البشرية التي تمتلكها الجامعات المصرية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المنافسة بين الجامعات لم تعد تقتصر على الإمكانات التكنولوجية والبنية التحتية، وإنما أصبحت تعتمد بالأساس على قدرتها على استقطاب العلماء والباحثين والاحتفاظ بهم.

وأضاف أن تطوير منظومة الأجور يجب أن يرتبط بتحفيز التميز العلمي، وتشجيع النشر الدولي والابتكار والبحث التطبيقي، بما يخلق منافسة إيجابية بين المؤسسات الجامعية ويرفع مستوى مخرجات التعليم والبحث العلمي.

وأكد أن تحسين دخول الأكاديميين قضية ترتبط بالأمن المعرفي ومستقبل البحث العلمي، وقدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد العالمي.

نجلاء العسيلي: تحسين دخل الأستاذ الجامعي استثمار في الطالب وجودة التعليم

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ينعكس بصورة مباشرة على استقرارهم الوظيفي والنفسي، ويمنحهم مساحة أكبر للتفرغ لمهام التدريس والبحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الطالب.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تطوير الجامعات يتطلب الانتقال من مفهوم التعليم القائم على نقل المعلومات إلى منظومة تعتمد على الابتكار والتفكير النقدي والمهارات التطبيقية، وهو ما يستلزم وجود أستاذ جامعي قادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة.

وشددت على ضرورة ربط تحسين الأوضاع المادية للأكاديميين بتطوير منظومة التعليم الجامعي، ومواءمة البرامج والتخصصات مع احتياجات سوق العمل، وتشجيع البحث العلمي الذي يقدم حلولًا عملية للتحديات الاقتصادية والمجتمعية.