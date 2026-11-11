مستشار بمركز الاهرام: ترامب لم يعد قادرًا على تسويق نفسه باعتباره القائد القادر على تحقيق الانتصارات

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تتيح فرصة لا بأس بها أمام المنطقة، في ظل التحولات السياسية التي كشفت عنها نتائج التصويت في البلدين.

وأوضح "عبد الجواد" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "العاشرة"، مساء الأربعاء، أن نتائج الانتخابات الأمريكية لا تمثل تحديًا مباشرًا للرئيس دونالد ترامب بقدر ما تمثل صدمة لتيار سياسي كان يتصور قدرته على إدارة العالم وفق فلسفة ورؤية محددتين، مشيرًا إلى أن ما تعرض للهزيمة هو فلسفة سياسية كاملة، وليس بالضرورة شخصية ترامب أو موقعه الدستوري كرئيس يمتلك صلاحيات واسعة.



وأضاف أن هذه الفلسفة لم تعد تحظى بالتأييد الكافي، ليس فقط على مستوى الرأي العام الأمريكي، ولكن أيضًا داخل الحزب الجمهوري، لافتًا إلى أن ترامب لم يعد قادرًا على تسويق نفسه باعتباره القائد القادر على تحقيق الانتصارات وإبرام الصفقات، وأن هذه الادعاءات لم تعد تحظى بالقبول الذي كانت تتمتع به سابقًا.



وأشار إلى أن روح التحدي التي ميزت ترامب في السابق بدأت تتراجع بصورة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، بما يعكس حجم التحولات التي يشهدها المشهد السياسي الأمريكي.

وفيما يتعلق بإسرائيل، أكد عبد الجواد أن هزيمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تصبح حاسمة حتى الآن، ولا يزال يمتلك القدرة على إطلاق الادعاءات السياسية، وهو ما يجعل المخاوف المرتبطة بمسار التصعيد في المنطقة مخاوف حقيقية وليست مفتعلة.

ولفت إلى أن الهجمات التي تعرضت لها إيران أسهمت في تشكيل مزاج عام داخلها يرى أن البلاد تعرضت للقصف بسبب عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا، وهو ما عزز اتجاهًا يدعو إلى ضرورة امتلاك قنبلة نووية لتجنب تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلًا.