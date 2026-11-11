البيت الأبيض يستعد لخوض معركة حامية ضد التحقيقات التي يعتزم الكونجرس إجراءها



يستعد البيت الأبيض لخوض معركة حامية ضد التحقيقات التي يعتزم الكونجرس إجراؤها، حيث بدأ في تعزيز طاقم مكتب المستشار القانوني - حيث تم تعيين 15 موظفًا إضافيًا حتى الآن - استعدادًا لخوض معركة قانونية،توقعًا لموجة من الرقابة البرلمانية والتحقيقات التشريعية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن تتصاعد التحقيقات بشكل مكثف في يناير المقبل عقب اداء الكونجرس اليمين عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الحالي .

وقال براندون ريوس، الذي كان مستشارًا للديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب: "في المرة السابقة، كان الديمقراطيون حريصين جدًّا على تنظيم وتيرة إصدار أوامر الحضور". وأضاف "هذه المرة، سأصاب بالصدمة إذا لم نرَ هذه الأوامر في يناير".

وأضاف ريوس، الذي يشترك حالياً في قيادة مجموعة التحقيقات التابعة للكونجرس في مكتب المحاماة دلا بيبر: "التحقيقات تبدأ الآن".

وقد بدأ الرد القوي بالفعل: فقد أصدر البيت الأبيض اليوم الأربعاء رسالة من مستشار البيت الأبيض ويل شارف يتهم فيها الديمقراطيين بتوجيه "تهديدات تعسفية ومتقلبة" تهدف إلى "التدخل في سير العمل القانوني للحكومة".

وأوضحت الرسالة الموجهة إلى النائب روبرت جارسيا (ديمقراطي عن كاليفورنيا)، الذي من المتوقع أن يترأس لجنة الرقابة في مجلس النواب في الكونجرس الجديد، أن الإدارة ستقاوم أوامر الاستدعاء الصادرة عن الكونجرس بحجة أنها تفتقر إلى "غرض تشريعي مشروع".

وذهبت الرسالة إلى أبعد من ذلك لتشير إلى أن الإدارة قد تحاول التحقيق مع المحققين أنفسهم، قائلة إن "التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية" تتجاوز الدور الرقابي المشروع للكونجرس و"قد تتجاوز الحدود لتصبح جريمة صارخة".

وأدى احتمال حدوث صدامات مستمرة بين البيت الأبيض والكونجرس الديمقراطي بالفعل إلى قيام الشركات الخاصة ومكاتب المحاماة بتعزيز أعداد موظفيها استعدادًا لهجوم شرس.