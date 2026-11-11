إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

أُصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا بنطاق محافظة الفيوم، في حادث استدعى انتقال قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



بلاغ للأجهزة الأمنية بوقوع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا، ووجود عدد من المصابين.



انتقال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي

وجرى نقل المصابين الخمسة بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، والاطمئنان على حالتهم الصحية.



تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.