أحمد موسى: 162 عنصرًا من الإخوان كانوا داخل السكة الحديد

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل ما وصفه بمحاولات تنظيم الإخوان تعطيل حركة السكك الحديدية في مصر خلال عام 2013، إبان فترة حكم التنظيم، مشيرًا إلى أن عددًا من السائقين التابعين له قرروا الدخول في إضراب بهدف وقف حركة القطارات.

أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة تعطيل القطارات في 2013

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن التنظيم كان يسعى آنذاك إلى تعطيل حركة القطارات في مصر، موضحًا أن السائقين التابعين له قرروا تنظيم إضراب لتعطيل حركة السكك الحديدية، وكان يقودهم شخص من محافظة الشرقية.

وأضاف أن القوات المسلحة تدخلت في ذلك الوقت، ودفعت بعدد من قائدي القطارات، ما ساهم في عودة السائقين إلى العمل واستئناف حركة القطارات.

وفي سياق متصل، قال موسى إن قطاع السكك الحديدية شهد خلال تلك الفترة وجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان، مضيفًا: «السكة الحديدية دي كانت زمان فيها أخونة كثيرة وكانوا بيسيطروا».

وأشار إلى أن التنظيم كان يسعى خلال فترة حكمه إلى إلغاء شرطة النقل والمواصلات، والدفع بشركة تابعة له لإدارة منظومة السكك الحديدية.

وأوضح موسى أن هذه العناصر لم تعد موجودة داخل المنظومة حاليًا، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن عددها كان يبلغ 162 عنصرًا.

ووجه رسالة إلى العاملين بالسكك الحديدية، قائلًا: «أي عنصر فاسد يجب أن يتم بتره، والسكة الحديد أمانة»، داعيًا العاملين إلى التحرك والإبلاغ عن أي شخص لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وعدم انتظار تدخل الآخرين للتعامل مع أوجه القصور.