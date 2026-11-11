أحمد موسى: كيانات الإخوان المُدرجة على قوائم الإرهاب تشوّه الإسلام

قال الإعلامي أحمد موسى إن الكيانات التابعة لتنظيم الإخوان والمدرجة ضمن قوائم الإرهاب لا تدعو إلى الإسلام ولا تدافع عن الدين، وإنما تعمل على تشويه صورته من خلال أنشطتها ومواقفها.

كيانات إخوانية تدعي الدفاع عن الإسلام ولا علاقة لها بالدين

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إدراج بعض الكيانات التابعة لتنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب يُعد من أخطر القرارات، مشيرًا إلى أن من بين هذه الكيانات مجلس مسلمي أوروبا والرابطة الإسلامية في بريطانيا.

وأوضح أن هذه الكيانات، بحسب وصفه، لا تربطها علاقة حقيقية بالإسلام أو المسلمين، وإنما تنتمي إلى تنظيم الإخوان، قائلًا: «وكل الكيانات دي ليس لها علاقة بالإسلام أو المسلمين، دول كيانات إخوانية».

وأكد موسى أن هذه الكيانات لا تدافع عن الإسلام أو الدين، ولا تعمل على الدعوة إليه، مضيفًا: «لا تدافع عن الإسلام أو الدين ولا تدعو للدين الإسلامي، بدل ما تدافع عن التنظيم وتشوه الدين الإسلامي».