الأوقاف تطلق منظومة الإرشاد والتوعية وحل المشكلات الأسرية بالمديريات الإقليمية

تطلق وزارة الأوقاف، اعتبارًا من نوفمبر 2026، فعاليات «منظومة الإرشاد والتوعية وحل المشكلات الأسرية» بالمديريات الإقليمية، وفق الجداول الزمنية التي تحددها كل مديرية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دورها الدعوي والمجتمعي في دعم استقرار الأسرة المصرية، والوقاية من المشكلات الأسرية، والتعامل المبكر معها من خلال آليات مؤسسية تجمع بين الإرشاد الديني والتوعية المتخصصة.

الأوقاف تطلق منظومة الإرشاد والتوعية وحل المشكلات الأسرية

وتقوم المنظومة على تخصيص مسجد جامع بكل إدارة فرعية مقرًّا لتقديم خدمات الإرشاد والتوعية الأسرية، عبر فريق يضم إمامًا وواعظة، بالتعاون مع أساتذة الجامعات والمتخصصين في علم النفس والاجتماع والتربية والإرشاد الأسري، والأطباء والمتخصصين في الجوانب الصحية والاجتماعية والقانونية بحسب طبيعة الحالات.

وتتضمن تخصيص موعد أسبوعي ثابت لاستقبال الاستفسارات والمشكلات الأسرية، وتنظيم لقاءات توعوية حول الخلافات الزوجية، وتربية الأبناء، ومشكلات المراهقين، والعنف الأسري، والطلاق، ومهارات الحوار والتواصل، إلى جانب تقديم الإرشاد الأولي ومتابعة الحالات وإحالة ما يستلزم تدخلًا تخصصيًّا إلى الجهات المعنية، مع مراعاة الخصوصية والضوابط المهنية.

وتخضع أعمال المنظومة لمتابعة دورية عبر تقارير شهرية ترصد الأنشطة المنفذة وأعداد المستفيدين وطبيعة المشكلات الأسرية وأسبابها والإجراءات الوقائية والتوصيات، بما يتيح تقييم الأداء وتطوير آليات العمل.

وتؤكد الوزارة أن إطلاق المنظومة يأتي انطلاقًا من مسئوليتها الدعوية والمجتمعية في خدمة الأسرة المصرية، وترسيخ الوعي بمقومات بنائها واستقرارها، ونشر ثقافة الحوار والتفاهم والتراحم، بما يعزز تماسك المجتمع ويسهم في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة في بناء الوطن.