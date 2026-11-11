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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي غدا الخميس

مسجد الحسين
مسجد الحسين
محمد شحتة

تعقد وزارة الأوقاف، فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الحادي عشر «ملتقى شهر جمادى الآخرة»، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، غدًا الخميس، الموافق الثاني من جمادى الآخرة 1448هـ، الثاني عشر من نوفمبر 2026، في السابعة صباحًا.

ويشارك في ملتقى الفكر الإسلامي، نخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور عدد من الطلاب الوافدين وطلاب العلم.

مشاهدة فعاليات الملتقى

وتُبث فعاليات الملتقى مباشرة عبر القناتين الرسميتين لوزارة الأوقاف على موقعي «فيسبوك» و«يوتيوب»، بما يتيح للجمهور متابعة فعالياته والاستفادة من موضوعاته العلمية والفكرية.

ويأتي انعقاد الملتقى في نسخته الحادية عشرة استمرارًا لمسيرته العلمية والفكرية، التي انطلقت نسخته الأولى بمشاركة خمس عشرة دولة، وشهدت منذ ذلك الحين انتشارًا واسعًا وتطورًا متواصلًا، حتى بات يستقطب عشرات العلماء من مختلف دول العالم، إلى جانب طلاب الجامعات العالمية وطلاب العلم من شتى أنحاء العالم، بما يعكس مكانته العلمية والفكرية، واتساع نطاق رسالته في نشر المعرفة وتعزيز التواصل بين العلماء وطلاب العلم.

وتواصل وزارة الأوقاف، من خلال هذا الملتقى، ترسيخ رسالتها العلمية والفكرية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي، انطلاقًا من دور مصر العلمي والحضاري، وحرصًا على إتاحة مساحة علمية وفكرية للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا التي تهم الإنسان والمجتمع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والسلام.

مسجد الحسين وزارة الأوقاف ملتقى الفكر الإسلامي كبار العلماء الطلاب الوافدين

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