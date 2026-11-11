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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية ترفع 30 طنًا من الرديم بمربع الصدرية

حى غرب الإسكندرية
حى غرب الإسكندرية
أحمد بسيوني

كثفت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية حملات النظافة ورفع المخلفات، حيث جرى رفع 30 طنًا من الرديم والأتربة بمربع الصدرية وشارع ابن طولون، ضمن خطة تحسين مستوى النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشوارع.

وتابعت المهندسة زينب السيد، رئيس حي غرب، أعمال الحملة ميدانيًا، والتي جاءت تنفيذًا لتكليفات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة تكثيف جهود النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال تجريف الشوارع ورفع تراكمات الأتربة ومخلفات البناء، بالتوازي مع متابعة فرق شركة نهضة مصر خلال تنفيذ أعمال الكنس الآلي واليدوي، ورفع تجمعات القمامة وتحسين مستوى النظافة بمختلف المناطق التابعة للحي.

وشددت رئاسة حي غرب على استمرار حملات النظافة والتعامل مع بؤر تراكم المخلفات، داعية المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة أو الرديم في الشوارع، والالتزام بالأماكن المخصصة للتخلص من المخلفات، حفاظًا على نظافة المناطق السكنية والمظهر العام.

حى غرب الإسكندرية الإسكندرية رئيس حى غرب

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