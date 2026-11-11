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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ينعى شقيقة محمد مختار جمعة ويتقدم بخالص العزاء لأسرته

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الراحلة وجيدة مختار جمعة، شقيقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدكتور محمد مختار جمعة وأسرة الفقيدة وذويها، داعيًا الله عز وجل أن يشمل الراحلة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يمنح أهلها ومحبيها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

واختتم وزير الأوقاف تعزيته بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾.

الأوقاف تنشر ننص خطبة الجمعة المقبلة 

وفي سياق آخر نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، نص خطبة الجمعة المقبلة، المقرر إلقاؤها يوم 13 نوفمبر 2026، بعنوان «فقه صنائع المعروف»، لتسليط الضوء على أهمية الإحسان إلى الآخرين، وتعزيز قيم التكافل والتراحم والتماسك المجتمعي، ودور الأعمال الخيرية في مواجهة الأزمات وحماية استقرار الوطن.

وقالت الوزارة إن الهدف من الخطبة يتمثل في بيان أثر صنائع المعروف في تعزيز التكافل والتماسك المجتمعي، ودورها في مواجهة الأزمات وتجاوز آثارها، من خلال ترسيخ قيم التعاون والمسؤولية الاجتماعية، وتشجيع أفراد المجتمع على مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، والتحذير من مخاطر البخل والأنانية وغياب التكافل على استقرار المجتمع وأمنه النفسي والاجتماعي.

وأوضحت أن الخطبة تتناول مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل دور صنائع المعروف في تعزيز التكافل والتماسك المجتمعي وحماية استقرار الوطن، وصور الإحسان وأثرها في نشر الرحمة بين الناس، وأهمية التكافل في تعزيز الأمن النفسي والاجتماعي ومواجهة الأزمات، إلى جانب التحذير من مخاطر البخل والأنانية، والتأكيد على أن التراحم يمثل ركيزة أساسية لصيانة مقدرات المجتمع والحفاظ على تماسكه واستدامة نعمه.

أسامة الأزهري محمد مختار جمعة وجيدة مختار جمعة وفاة شقيقة وزير الأوقاف السابق وزارة الأوقاف واجب العزاء

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