قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو جونيور ومالديني وهالاند وكرويف.. 7 أبناء ورثوا أسماء الأساطير فهل ورثوا أمجادهم؟
وزيرة الإسكان تبحث تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال لقائها عدداً من نواب البرلمان
وزير التعليم يسأل أولياء أمور أمام مدرسة بالجيزة عن مدى انتظام الحضور وشرح المعلمين.. فيديو
وزير التعليم يتحاور مع طالبات مدرسة بالجيزة عن أهمية مادتي البرمجة والثقافة المالية
أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد
تحديث بيانات بطاقة التموين عبر مصر الرقمية.. خطوات التسجيل والفئات المعنية
خلال جولته بمدارس الجيزة|وزير التعليم يتفقد الفصول ويطلع على كراسات التقييمات وسجلات الدرجات
دار الإفتاء تكشف أكثر الفتاوى انتشارا في مصر خلال أكتوبر.. الأوفر برايس والمراهنات الإلكترونية في المقدمة
وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية
وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور
الوزراء: مخزون الأسمدة المدعمة آمن.. ولا يوجد أي عجز خلال الموسم الزراعي الشتوي الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تميز بالخشوع وقوة الأداء.. الأوقاف تستعيد مسيرة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في ذكرى وفاته

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أحيت  وزارة الأوقاف ذكرى رحيل القارئ الكبير الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، التي توافق 11 نوفمبر من كل عام، مشيدة بمكانته بين أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، وبصوته الذي تميز بالخشوع وقوة الأداء، وظل حاضرًا في ذاكرة عشاق القرآن الكريم على مدار عقود.

وُلد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في 21 مارس عام 1890 بقرية شعشاع التابعة لمحافظة المنوفية، ونشأ في أسرة قرآنية، إذ حفظ كتاب الله كاملًا على يد والده الشيخ محمود الشعشاعي وهو في العاشرة من عمره، ثم انتقل إلى الأزهر الشريف لدراسة علوم القرآن، حيث تعلم القراءات وأتقنها، ليبدأ رحلته مع التلاوة بصوت عذب وأسلوب مميز يدعو إلى التدبر والخشوع.

وشهدت بداياته الفنية تكوين فرقة متخصصة في الإنشاد الديني وتقديم التواشيح، قبل أن يقرر تخصيص جهده لتلاوة القرآن الكريم، وهو ما ساعد على انتشار اسمه بين كبار قراء جيله، ومن بينهم الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود، ليصبح واحدًا من أبرز رموز مدرسة التلاوة المصرية التي تركت بصمتها في العالم الإسلامي.

وفي عام 1934، انضم الشيخ الشعشاعي إلى الإذاعة المصرية، ليكون ثاني قارئ يلتحق بها بعد الشيخ محمد رفعت، كما تولى القراءة في مسجد السيدة نفيسة، ثم انتقل إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنهما، وواصل تقديم تلاواته داخل مصر وخارجها، من خلال زياراته لعدد من الدول التي حمل إليها صوته وأداءه المميز، ليكون سفيرًا للقرآن الكريم.

وحظي الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بتقدير كبير لمسيرته الطويلة في خدمة القرآن الكريم، وحصل على مجموعة من الجوائز والأوسمة، من بينها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما ظل مخلصًا لرسالته في تلاوة كتاب الله، متنقلًا بين محافظات مصر من شرقها إلى غربها، إلى جانب زياراته لبلدان عديدة نشر فيها بصوته معاني الإيمان والخشوع.

وفي 11 نوفمبر عام 1962، رحل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عن عالمنا عن عمر بلغ 72 عامًا، تاركًا وراءه ثروة إذاعية تضم أكثر من 400 تسجيل لتلاواته، لا تزال تمثل جزءًا مهمًا من التراث الصوتي للقرآن الكريم، وتحظى بمكانة خاصة لدى محبيه.

وأكدت وزارة الأوقاف اعتزازها بإسهامات كبار قراء مصر الذين أسهموا في نشر كتاب الله وإبراز جماليات تلاوته، داعية الله تعالى أن يتغمد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بواسع رحمته، وأن يجزيه خيرًا عما قدمه في خدمة القرآن الكريم.

وزارة الأوقاف الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ذكرى وفاته عبد الفتاح الشعشاعي تلاوات القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

فوائد الفول

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

هاني رمزي

«قابلت سعاد حسني ومعرفتهاش».. هاني رمزي يكشف مفاجأة جديدة بشأن لغز وفاة السندريلا

ترشيحاتنا

جولدمان ساكس يتوقع قفزة هائلة في إيرادات أنثروبيك إلى 600 مليار دولار بحلول 2030

جولدمان ساكس يتوقع قفزة هائلة في إيرادات أنثروبيك إلى 600 مليار دولار بحلول 2030

تقرير: معدلات التضخم في الدول الخليجية مازالت ضمن مستويات معتدلة نسبيًا

تقرير: معدلات التضخم في الدول الخليجية مازالت ضمن مستويات معتدلة نسبيًا

هبوط أسعار القمح العالمية لأدنى مستوى منذ 4 أشهر

هبوط أسعار القمح العالمية لأدنى مستوى منذ 4 أشهر

بالصور

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور

تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية
وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية
وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

مشروب دافئ يخفف أعراض نزلات البرد سريعًا.. مكونات بسيطة في مطبخك

نزلات البرد
نزلات البرد
نزلات البرد

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد