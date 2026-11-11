تميز بالخشوع وقوة الأداء.. الأوقاف تستعيد مسيرة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في ذكرى وفاته

أحيت وزارة الأوقاف ذكرى رحيل القارئ الكبير الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، التي توافق 11 نوفمبر من كل عام، مشيدة بمكانته بين أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، وبصوته الذي تميز بالخشوع وقوة الأداء، وظل حاضرًا في ذاكرة عشاق القرآن الكريم على مدار عقود.

وُلد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في 21 مارس عام 1890 بقرية شعشاع التابعة لمحافظة المنوفية، ونشأ في أسرة قرآنية، إذ حفظ كتاب الله كاملًا على يد والده الشيخ محمود الشعشاعي وهو في العاشرة من عمره، ثم انتقل إلى الأزهر الشريف لدراسة علوم القرآن، حيث تعلم القراءات وأتقنها، ليبدأ رحلته مع التلاوة بصوت عذب وأسلوب مميز يدعو إلى التدبر والخشوع.

وشهدت بداياته الفنية تكوين فرقة متخصصة في الإنشاد الديني وتقديم التواشيح، قبل أن يقرر تخصيص جهده لتلاوة القرآن الكريم، وهو ما ساعد على انتشار اسمه بين كبار قراء جيله، ومن بينهم الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود، ليصبح واحدًا من أبرز رموز مدرسة التلاوة المصرية التي تركت بصمتها في العالم الإسلامي.

وفي عام 1934، انضم الشيخ الشعشاعي إلى الإذاعة المصرية، ليكون ثاني قارئ يلتحق بها بعد الشيخ محمد رفعت، كما تولى القراءة في مسجد السيدة نفيسة، ثم انتقل إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنهما، وواصل تقديم تلاواته داخل مصر وخارجها، من خلال زياراته لعدد من الدول التي حمل إليها صوته وأداءه المميز، ليكون سفيرًا للقرآن الكريم.

وحظي الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بتقدير كبير لمسيرته الطويلة في خدمة القرآن الكريم، وحصل على مجموعة من الجوائز والأوسمة، من بينها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما ظل مخلصًا لرسالته في تلاوة كتاب الله، متنقلًا بين محافظات مصر من شرقها إلى غربها، إلى جانب زياراته لبلدان عديدة نشر فيها بصوته معاني الإيمان والخشوع.

وفي 11 نوفمبر عام 1962، رحل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عن عالمنا عن عمر بلغ 72 عامًا، تاركًا وراءه ثروة إذاعية تضم أكثر من 400 تسجيل لتلاواته، لا تزال تمثل جزءًا مهمًا من التراث الصوتي للقرآن الكريم، وتحظى بمكانة خاصة لدى محبيه.

وأكدت وزارة الأوقاف اعتزازها بإسهامات كبار قراء مصر الذين أسهموا في نشر كتاب الله وإبراز جماليات تلاوته، داعية الله تعالى أن يتغمد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بواسع رحمته، وأن يجزيه خيرًا عما قدمه في خدمة القرآن الكريم.