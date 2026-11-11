هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد فوات وقتها؟.. الموقف الشرعي

يتساءل كثير من المسلمين عن حكم قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها بسبب النوم أو الانشغال أو النسيان، خاصة أنها من السنن النبوية التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في فتاواها المتعلقة بأحكام هذه الصلاة وموعد أدائها.

هل يجوز صلاة الضحى قضاء إذا فات وقتها؟

أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الضحى من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى جواز قضائها إذا فاتت المسلم بسبب عذر أو نسيان، خاصة إذا كان معتادًا على أدائها.

وأوضح أمين الفتوى، في تصريحات سابقة، فضل المحافظة على هذه السنة النبوية، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام»، وهو ما يؤكد مكانة صلاة الضحى وأهميتها في حياة المسلم.

موعد صلاة الضحى الصحيح

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رمحين في نظر الناظر إليها، وهو ما يُقدَّر بنحو 25 دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس، ويستمر حتى قبيل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت الظهر بنحو أربع دقائق، مع مراعاة اختلاف التوقيت وفقًا لإحداثيات كل مكان.

ويُستحب للمسلم أداء صلاة الضحى خلال وقتها المحدد، بينما يجوز لمن اعتاد أداءها وفاتته لعذر أن يقضيها، وفقًا لما أشار إليه عدد من الفقهاء.

فضل صلاة الضحى

أكدت دار الإفتاء أن صلاة الضحى من السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت ارتفاع النهار، موضحة أن ركعتي الضحى تجزئان عن الصدقات المطلوبة شكرًا لله تعالى على نعمه، إذ يحتاج كل مفصل من مفاصل جسم الإنسان إلى صدقة يومية.

واستدلت الدار بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».

ومن فضائل صلاة الضحى ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر».

كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالمحافظة عليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ»، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.

وجاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: «أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَلَّا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ»، بما يبرز فضل هذه الصلاة ومكانتها ضمن السنن التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام بها.