قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المغرب الفاسي لضم أسامة نور الدين
بحرية الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بألغام بحرية
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر
محمد العدل: إنجازات حسام حسن ستضع علي ماهر تحت ضغط كبير
الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة.. لا بيع للأصول ولا اتفاق مع مستثمرين حتى الآن
وزير الخزانة الأمريكي يهرب للإقامة في قاعدة عسكرية خوفًا على حياته
رئيس النواب يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس بالتجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
غرامة تنتظر «شيكو بانزا» في الزمالك .. تحذير أخير قبل العودة إلى القاهرة
خبير مناخ يحذر: العالم يدفع فاتورة التغير المناخي.. والكوارث لم تعد مجرد تحذيرات
خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية
تراجع الدولار والريال السعودي وارتفاع اليورو.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد فوات وقتها؟.. الموقف الشرعي

صلاة الضحى
صلاة الضحى

يتساءل كثير من المسلمين عن حكم قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها بسبب النوم أو الانشغال أو النسيان، خاصة أنها من السنن النبوية التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في فتاواها المتعلقة بأحكام هذه الصلاة وموعد أدائها.

هل يجوز صلاة الضحى قضاء إذا فات وقتها؟

أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الضحى من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى جواز قضائها إذا فاتت المسلم بسبب عذر أو نسيان، خاصة إذا كان معتادًا على أدائها.

وأوضح أمين الفتوى، في تصريحات سابقة، فضل المحافظة على هذه السنة النبوية، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام»، وهو ما يؤكد مكانة صلاة الضحى وأهميتها في حياة المسلم.

موعد صلاة الضحى الصحيح

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رمحين في نظر الناظر إليها، وهو ما يُقدَّر بنحو 25 دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس، ويستمر حتى قبيل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت الظهر بنحو أربع دقائق، مع مراعاة اختلاف التوقيت وفقًا لإحداثيات كل مكان.

ويُستحب للمسلم أداء صلاة الضحى خلال وقتها المحدد، بينما يجوز لمن اعتاد أداءها وفاتته لعذر أن يقضيها، وفقًا لما أشار إليه عدد من الفقهاء.

فضل صلاة الضحى

أكدت دار الإفتاء أن صلاة الضحى من السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت ارتفاع النهار، موضحة أن ركعتي الضحى تجزئان عن الصدقات المطلوبة شكرًا لله تعالى على نعمه، إذ يحتاج كل مفصل من مفاصل جسم الإنسان إلى صدقة يومية.

واستدلت الدار بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».

ومن فضائل صلاة الضحى ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر».

كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالمحافظة عليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ»، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.

وجاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: «أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَلَّا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ»، بما يبرز فضل هذه الصلاة ومكانتها ضمن السنن التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام بها.

صلاة الضحى قضاء صلاة الضحى دار الإفتاء المصرية حكم صلاة الضحى وقت صلاة الضحى فضل صلاة الضحى أحمد العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

محمد فاروق

عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

رخصة قيادة

دليل خدمات المرور.. خطوات استخراج أو تجديد رخصة القيادة إلكترونياً والرسوم المقررة

شروط المعاش المبكر

دليلك الشامل للتقاعد الآمن.. شروط المعاش المبكر 2026 طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148

أسعار السجائر في السوق المصري

لمواجهة جشع التجار.. الأسعار الفعلية والمعتمدة لعلب السجائر والتبغ بالسوق المصري

بالصور

طريقة عمل الكفتة المصرية في البيت مثل المحلات.. أسرار الطعم والتسوية

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة

طريقة عمل الفول بالأومليت في المنزل .. وصفة اقتصادية ومُشبعة

طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت

بالصور .. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

6 تعديلات بسيطة تجعل الإفطار أكثر صحة .. تقليل الدهون والسعرات الحرارية

كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد