المعاهد الأزهرية تعتمد نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية والأول الثانوي

وجهت الإدارة المركزية لشؤون الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تنبيهًا إلى جميع المعاهد، بشأن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026-2027، موضحةً نظام إعداد أسئلة الامتحانات للصف الثالث الإعدادي والصف الأول الثانوي.

وأكدت الإدارة، في منشور موجه إلى المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي بنظام البوكليت، بحيث تكون الأسئلة والإجابات في الورقة نفسها، وذلك في جميع المواد الدراسية.

واستثنى التنبيه مادة التربية الفنية للشهادة الإعدادية من تطبيق هذا النظام، حيث يتطلب امتحانها استخدام ورقة إجابة منفصلة، بخلاف باقي المواد التي ستُعقد وفق نظام البوكليت.

ويأتي هذا التوجيه في إطار استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، وتوضيح آلية إعداد أوراق الأسئلة والإجابة للصفوف المستهدفة، بما يتيح للمعاهد اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انطلاق الامتحانات.