وزير الصحة: تحركات عربية لإنشاء مرصد للمخدرات وتعزيز حماية الشباب

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري، أهمية توحيد الجهود العربية في مكافحة المخدرات، ودعم خارطة الطريق لإنشاء المرصد العربي للمخدرات، بما يسهم في حماية الشباب والمجتمعات العربية، وتعزيز التنسيق العربي في مواجهة هذه الظاهرة، وضمان صياغة صوت عربي قوي ومسموع في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال اجتماع المكتب التنفيذي التحضيري للدورة العادية الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار.

المرصد العربي للمخدرات

وأشار وزير الصحة إلى أن مصر تقدمت بتصور متكامل لتطوير اليوم العربي للتوعية بقضايا الناجين من الحروق، مستلهمة نموذج الشراكة الفعالة بين وزارة الصحة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها مؤسسة أهل مصر، بهدف صياغة خريطة استرشادية وتأسيس آلية للدمج المجتمعي دون وصم.

وأكد أهمية التنسيق لإعداد كلمة عربية موحدة أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، تتضمن رسالة واضحة بشأن الأوضاع الإنسانية والصحية في فلسطين واليمن والسودان.

وتطرق إلى الدراسة المقدمة من جمهورية العراق بشأن تأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية، مع التأكيد على أهمية التكامل الفني بين الجهات والمراكز العربية المعنية.

في سياق متصل، ثمن عبد الغفار مقررات الاجتماع الخامس والعشرين للهيئة العربية للخدمات الصحية، ورحب باعتماد جمهورية مصر العربية مركزًا تدريبيًا معتمدًا لتدريب الكوادر وبناء القدرات العربية، بما يعزز كفاءة الأداء التنفيذي ويدعم تطوير المنظومات الصحية بالدول العربية.