خالد عبد الغفار: الكوادر البشرية عماد المنظومة الصحية.. واستراتيجية وطنية للصحة حتى 2030

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المنظومات الصحية على مستوى العالم لا تقتصر على المستشفيات والأسرة فقط، بل تمثل الكوادر البشرية الركيزة الأساسية وعماد المنظومة الصحية.

وقال خالد عبد الغفار، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، إن الدولة تعمل على وضع استراتيجية وطنية للصحة، تتضمن خطة واضحة تمتد حتى عام 2030، وفق أهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

مؤشرات الأداء

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على المتابعة والتقييم المستمرين، بما يتيح تحديد مؤشرات الأداء وقياس مدى تحقيق المستهدفات، ومتابعة معدلات التقدم في تنفيذ الاستراتيجية.