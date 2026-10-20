وزير الصحة: القيادة السياسية قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع.. ومنتدى مصر منصة للاستماع للمواطن

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن منتدى مصر منصة حوارية متعددة الأطراف ويشارك فيها المسؤول والخبير ونستمع إلى كافة المواطنين.



وقال خالد عبد الغفار في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز “، ” منتدى مصر فرصة لتوضيح الصورة بشأن القطاع الصحي في مصر".

وتابع خالد عبد الغفار :" احنا بنقول إحنا كنا فين في 2014 وإيه اللي قدرنا نعمله وإيه اللي عايزين نوصله في القطاع الصحي ومؤكد إننا اجتهدنا واتخذنا خطوات على الأرض لتطوير المنظومة الصحية".

وأكمل خالد عبد الغفار :" القيادة السياسية قدمت دعم كبير للقطاع الصحي وتم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتم إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية".

وتابع خالد عبد الغفار :" المواطن مبقاش يستنى في قوائم انتظار طويلة من أجل إحراء عمليات جراحية وإحنا بنسمع للمواطن في منتدى مصر".

ولفت خالد عبد الغفار :" المواطن بيسأل عن الدواء وأسعاره وجودة الخدمات الصحية في مختلف المحافظات ومازال أمامنا مشوار طويل لتطوير القطاع الصحي ".