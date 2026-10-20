رئيس شباب النواب: منتدى مصر 2026 فرصة لطرح رؤى عملية لتطوير الرياضة وتعزيز الاستثمار بمراكز الشباب

أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لطرح الرؤى والأفكار بشأن تطوير قطاعي الشباب والرياضة، ومناقشة التحديات التي تواجههما، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز دورهما في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية.

وقال مجاهد- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته بمنتدى مصر 2026 - إن تطوير المنظومة الرياضية يتطلب الاهتمام بالأندية الشعبية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للرياضة المصرية، لما تمثله من أهمية تاريخية وجماهيرية ومجتمعية وهو ما تمت مناقشة اليوم خلال جلسة الشباب والرياضة بالنادى، مشددًا على ضرورة العمل على استعادة دور هذه الأندية وتمكينها من أداء رسالتها الرياضية والاجتماعية، وتوفير الإمكانات التي تساعدها على اكتشاف المواهب ورعاية اللاعبين، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

الاستثمار في مراكز الشباب

وأضاف أن الاستثمار في مراكز الشباب يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة، وتحويلها إلى مراكز تقدم خدمات متنوعة للنشء والشباب، مؤكدًا ضرورة وضع أطر واضحة ومحفزة للاستثمار، مع توفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، بما يحقق التوازن بين تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير هذه المنشآت والحفاظ على دورها المجتمعي، وضمان إتاحة خدماتها لمختلف فئات المواطنين.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن نجاح الاستثمار في مراكز الشباب يتطلب وجود ضوابط تعاقدية واضحة، وتحديد الالتزامات والحقوق لكل طرف، إلى جانب آليات للمتابعة والتقييم، بما يضمن استدامة المشروعات الاستثمارية وتحقيق عائد اقتصادي ومجتمعي يعود بالنفع على الشباب والمجتمع.

وشدد مجاهد على أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ستواصل ممارسة دورها التشريعي والرقابي لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة، والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لهما، ورصد التحديات التي تواجه المؤسسات الرياضية ومراكز الشباب، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أهمية البناء على مخرجات منتدى مصر 2026، من خلال تحويل الأفكار والمقترحات إلى خطوات تنفيذية واضحة، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والبرلمان والقطاع الخاص والمؤسسات الرياضية، ويدعم جهود تطوير الرياضة المصرية وتوسيع مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة.