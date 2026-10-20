قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2 تريليون جنيه للنقل و550 مليار دولار للبنية التحتية.. «معلومات الوزراء» يرصد تحولات مصر خلال 12 عامًا
«مائل للبرودة ليلا ورذاذ خفيف بالساحل».. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
شهيد ومصابون في غارة للاحتلال جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منتدى مصر 2026.. مصر الآن خالية تماما من المناطق غير الآمنة
مرض خطير يضرب معتقلات إسرائيل.. انتشار أعراض حساسية مجهولة بين الأسرى الفلسطينيين
وزير الخزانة الأمريكي: لم نرصد أي عمليات تحميل للنفط بجزيرة خارك الإيرانية منذ أغسطس الماضي
وكالة الفضاء المصرية ترصد تطور ميناء العين السخنة بالأقمار الصناعية بين عامي 2017 و2026
أهالي ضحايا حادث أسيوط الغربي ينتظرون استلام جثامين ذويهم بمستشفى سنورس
الأعلى للإعلام يصدر تراخيص جديدة لمنصة "ديزني بلس" العالمية وعدد من المواقع والصحف
إنبي في النازل.. 5 هزائم وتعادل وانتصار وحيد في 7 جولات بالدوري
وعود وهمية.. 50 مليون جنيه وراء أزمة ألعاب الصالات في الزمالك
براءة سيد مشاغب و5 آخرين في قضية شغب بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس شباب النواب: منتدى مصر 2026 فرصة لطرح رؤى عملية لتطوير الرياضة وتعزيز الاستثمار بمراكز الشباب

النائب محمد مجاهد
النائب محمد مجاهد
أ ش أ

أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لطرح الرؤى والأفكار بشأن تطوير قطاعي الشباب والرياضة، ومناقشة التحديات التي تواجههما، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز دورهما في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية.

وقال مجاهد- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته بمنتدى مصر 2026 -  إن تطوير المنظومة الرياضية يتطلب الاهتمام بالأندية الشعبية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للرياضة المصرية، لما تمثله من أهمية تاريخية وجماهيرية ومجتمعية وهو ما تمت مناقشة اليوم خلال جلسة الشباب والرياضة بالنادى، مشددًا على ضرورة العمل على استعادة دور هذه الأندية وتمكينها من أداء رسالتها الرياضية والاجتماعية، وتوفير الإمكانات التي تساعدها على اكتشاف المواهب ورعاية اللاعبين، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

 الاستثمار في مراكز الشباب

وأضاف أن الاستثمار في مراكز الشباب يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة، وتحويلها إلى مراكز تقدم خدمات متنوعة للنشء والشباب، مؤكدًا ضرورة وضع أطر واضحة ومحفزة للاستثمار، مع توفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، بما يحقق التوازن بين تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير هذه المنشآت والحفاظ على دورها المجتمعي، وضمان إتاحة خدماتها لمختلف فئات المواطنين.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن نجاح الاستثمار في مراكز الشباب يتطلب وجود ضوابط تعاقدية واضحة، وتحديد الالتزامات والحقوق لكل طرف، إلى جانب آليات للمتابعة والتقييم، بما يضمن استدامة المشروعات الاستثمارية وتحقيق عائد اقتصادي ومجتمعي يعود بالنفع على الشباب والمجتمع.

وشدد مجاهد على أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ستواصل ممارسة دورها التشريعي والرقابي لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة، والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لهما، ورصد التحديات التي تواجه المؤسسات الرياضية ومراكز الشباب، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أهمية البناء على مخرجات منتدى مصر 2026، من خلال تحويل الأفكار والمقترحات إلى خطوات تنفيذية واضحة، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والبرلمان والقطاع الخاص والمؤسسات الرياضية، ويدعم جهود تطوير الرياضة المصرية وتوسيع مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة.

النائب محمد مجاهد مجلس النواب البرلمان لجنة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

حسام حسن

عقوبات فيفا تهدد حسام حسن وزيكو بالغياب عن مباريات مهمة لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

القوات التركية في سوريا

وزير الدفاع التركي: قواتنا ستبقى في سوريا والعراق حتى ضمان أمن الحدود

زيلينكسي

زيلينسكي يصل النرويج لعقد عدد من الاجتماعات لبحث السلام في أوكرانيا

رئيس وزراء بولندا

بولندا تعلن تقليص إصدار التأشيرات ومضاعفة عمليات الترحيل خلال 2026

بالصور

وصفة شهية على سفرتك.. طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

موعد استطلاع هلال رمضان
موعد استطلاع هلال رمضان
موعد استطلاع هلال رمضان

ليلى زاهر وهشام جمال في ظهور أنيق بحفل «كيليان باريس» في دبي

هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي

ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء استرجاع الذكريات

ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد