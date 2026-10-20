برلمانية: تحذيرات الرئيس السيسي من الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي جرس إنذار لحماية وعي المصريين

أكدت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة يعكس أهمية الانتباه إلى التأثيرات المتزايدة للمنصات الرقمية، وبمثابة جرس إنذار لحماية وعي المواطنين، خاصة النشء والشباب، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وقدرتها على التأثير في الأفكار والاتجاهات والسلوكيات.

وأشارت "رشاد"، إلى ضرورة ترشيد استخدام التكنولوجيا، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها المتعددة والحفاظ على الوقت والصحة النفسية والعلاقات الأسرية والاجتماعية، مضيفة أن الاستخدام المفرط قد يحول هذه الوسائل من أدوات للمعرفة والتواصل إلى مصدر للتشتت والعزلة والتأثير السلبي على الوعي.

حماية وعي المواطنين أصبحت مسؤولية مشتركة

وأوضحت أن حماية وعي المواطنين أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية، إلى جانب دور مؤسسات الدولة في نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي بمخاطر الشائعات والمعلومات المضللة، ورفع مستوى إدراك المواطنين لأهمية حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم على الإنترنت.

وشددت النائبة وفاء رشاد، على أن مواجهة هذه المخاطر لا تعني رفض التطور التكنولوجي أو الحد من الاستفادة منه، وإنما تستوجب ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد والمسؤول، وتوجيه التكنولوجيا لخدمة التعليم والمعرفة والإنتاج والابتكار، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الأطفال والشباب من الآثار السلبية للاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت أن بناء الوعي الرقمي أصبح ضرورة لحماية الأجيال الجديدة وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة محاولات التضليل والتأثير غير الواعي، مؤكدة أن البداية الحقيقية تكون من داخل الأسرة، من خلال الحوار مع الأبناء، وتنظيم أوقات استخدام الهواتف، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، بما يحقق التوازن بين الحياة الرقمية والواقع اليومي.