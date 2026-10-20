برلماني: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن التنمية تبدأ ببناء الإنسان

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة لمناقشة مستقبل التنمية في مصر، في ضوء ما تشهده الدولة من تحولات اقتصادية وعمرانية ومجتمعية، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى تعكس أهمية ربط خطط التنمية باحتياجات المواطنين، والعمل على بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا للأجيال القادمة.

منتدى مصر 2026

وأوضح لاوندي أن رسائل الرئيس خلال المنتدى تسلط الضوء على أهمية مواصلة جهود التنمية الشاملة، وعدم اقتصار مفهوم التنمية على إقامة المشروعات الكبرى وتطوير البنية التحتية، بل امتداده ليشمل الاستثمار في الإنسان، وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتطوير الوعي والثقافة، وخلق بيئة تتيح للشباب تنمية قدراتهم والمشاركة بفاعلية في مسيرة البناء.

وأضاف عضو مجلس النواب أن ما تحتاجه مصر خلال المرحلة الحالية هو مواصلة العمل على تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تنعكس ثمار المشروعات والاستثمارات على مستوى معيشة المواطنين، وتوفر فرص عمل جديدة، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن نجاح خطط التنمية يرتبط باستمرار العمل والإنتاج وتعزيز المشاركة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.

منتدى مصر 2026

وأشار لاوندي إلى أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لطرح رؤى وأفكار جديدة بشأن أولويات التنمية خلال السنوات المقبلة، والاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم في تقديم حلول مبتكرة للقضايا المجتمعية والاقتصادية، مؤكدًا أن بناء دولة قوية يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستثمار، والاهتمام بالإنسان باعتباره المستفيد الأول من جهود التنمية والركيزة الأساسية لاستدامتها.