منتدى مصر 2026 يحاكي أزمة الطاقة بسبب اضطرابات مضيق هرمز.. فاتورة الغاز المصري تقفز إلى 80 مليون دولار للشحنة

تتصدر محاكاة أزمة الطاقة الناجمة عن اضطرابات مضيق هرمز مناقشات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، الثلاثاء 20 أكتوبر، في إطار تحليل السيناريوهات المحتملة لتأثير التوترات الجيوسياسية على إمدادات النفط والغاز، وأسعار الطاقة عالميًا، وتكاليف النقل والتأمين، وانعكاسات الأزمة على الاقتصاد المصري.

وتكتسب المحاكاة أهمية خاصة في ظل استمرار اضطرابات حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة عالميًا، وما يترتب على تعطل تدفقات النفط والغاز من ضغوط على الأسواق الدولية، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة المنافسة بين الدول المستوردة لتأمين احتياجاتها من الوقود.

وتستهدف المناقشات تقييم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع صدمات الطاقة الخارجية، وقياس انعكاساتها المحتملة على فاتورة استيراد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وتكلفة إنتاج الكهرباء، واحتياجات القطاعات الصناعية، إلى جانب التأثيرات المحتملة على الموازنة العامة ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي.

مضيق هرمز.. ممر استراتيجي يتحكم في تدفقات الطاقة العالمية

يمثل مضيق هرمز أحد أهم نقاط الاختناق في منظومة الطاقة العالمية، إذ كان يمر عبره قبل اندلاع الصراع نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبره عاملًا مؤثرًا في توازن العرض والطلب وأسعار الطاقة.

وأدت الاضطرابات المرتبطة بالصراع في المنطقة إلى تراجع تدفقات الطاقة وزيادة المخاوف بشأن إمدادات النفط والغاز، في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطًا إضافية بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة في يونيو 2026، خفض منتجو النفط في الشرق الأوسط إنتاجهم بأكثر من 11 مليون برميل يوميًا نتيجة اضطرابات الإمدادات، بينما شهدت المخزونات العالمية تراجعات ملحوظة.

كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام نحو 105 دولارات للبرميل خلال شهري يونيو ويوليو 2026، في ظل استمرار القيود على الشحنات وانخفاض الإنتاج والمخزونات.

وتوفر هذه المؤشرات أساسًا لمحاكاة سيناريوهات مختلفة خلال ورشة المنتدى، تشمل استمرار الاضطرابات لفترة أطول، أو عودة الملاحة تدريجيًا، أو زيادة المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين والشحن.

أسعار النفط والشحن.. كيف تنتقل الأزمة إلى الاقتصاد العالمي؟

لم يقتصر تأثير اضطرابات مضيق هرمز على أسعار النفط الخام، بل امتد إلى تكاليف نقل الطاقة وتأمين السفن، بما يزيد التكلفة النهائية للوقود والسلع المرتبطة به.

وفي 16 أكتوبر 2026، بلغ سعر خام برنت نحو 109.86 دولار للبرميل، وفق بيانات السوق التي نقلتها رويترز، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات الإقليمية.

وفي 18 أكتوبر، تراجعت الأسعار من مستويات مرتفعة، لكنها ظلت تحت ضغط المخاطر الجيوسياسية، إذ أشار تقرير لرويترز إلى هبوط صادرات النفط الخليجية إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع السابق، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الذي سبقه.

كما حذرت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في أكتوبر 2026 من أن تكاليف الشحن والتأمين المرتبطة باضطرابات تدفقات الطاقة تجاوزت في بعض الحالات ثلث قيمة السلعة، بما يضيف أعباء جديدة على الدول المنتجة والمستهلكة ويزيد الضغوط التضخمية.

وتبرز هذه التطورات أهمية محاكاة الأثر المتراكم للأزمة؛ فارتفاع سعر النفط قد يتزامن مع زيادة تكلفة نقله وتأمينه، ما يرفع التكلفة الفعلية للاستيراد إلى مستويات تتجاوز الزيادة المسجلة في السعر العالمي وحده.

فاتورة الغاز في مصر.. الشحنة ترتفع من 40 إلى 80 مليون دولار

تمثل تكلفة استيراد الغاز الطبيعي أحد أبرز الملفات التي يمكن أن تتناولها محاكاة أزمة الطاقة خلال منتدى مصر 2026، خصوصًا مع اعتماد الدولة على واردات إضافية لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وفي 31 أغسطس 2026، أعلن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال المستوردة لمصر ارتفعت إلى نحو 80 مليون دولار، مقارنة بنحو 40 مليون دولار قبل اندلاع الصراع، بما يعني تضاعف تكلفة الشحنة الواحدة تقريبًا.

ويعكس هذا التطور حجم الضغوط التي يمكن أن تفرضها اضطرابات أسواق الطاقة على فاتورة الاستيراد المصرية، خصوصًا خلال فترات ارتفاع الطلب على الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية.

وتشير بيانات نقلتها رويترز في يوليو 2026 إلى أن فاتورة استيراد الغاز المصرية ارتفعت من نحو 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار في مارس، في ظل زيادة الاعتماد على الواردات وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

وتفتح هذه الأرقام المجال أمام مناقشة سيناريوهات متعددة، من بينها استمرار ارتفاع تكلفة الشحنات، وزيادة الاحتياجات المحلية، وتأثير ذلك على تدفقات النقد الأجنبي والموازنة العامة، إلى جانب تقييم البدائل التي يمكن أن تخفف من تعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية.

الكهرباء والصناعة.. اختبار قدرة منظومة الطاقة على مواجهة الصدمات

من المحاور الأساسية للمحاكاة قياس قدرة منظومة الكهرباء والطاقة على التعامل مع اضطرابات الإمدادات الخارجية، خاصة في فترات ارتفاع الاستهلاك الصيفي، عندما تتزايد احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت في يونيو 2026 أن الطلب على الكهرباء خلال صيف العام السابق تجاوز 40 ألف ميجاوات، في مؤشر على حجم الأحمال التي يتعين على منظومة الطاقة الاستعداد لتغطيتها.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغييزه، تشمل ثلاث سفن عائمة في منطقة العين السخنة وسفينة رابعة في دمياط، بإجمالي قدرة لإعادة التغييز تبلغ نحو 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وتتيح هذه القدرات مرونة إضافية في استقبال شحنات الغاز وضخها في الشبكة القومية، لكنها لا تلغي أثر ارتفاع الأسعار العالمية أو المنافسة على الشحنات المتاحة في الأسواق الدولية.

ومن هنا، يمكن أن تركز المحاكاة على كيفية توزيع إمدادات الغاز بين محطات الكهرباء والمصانع والقطاعات الحيوية في سيناريوهات الضغط الشديد، وتقييم الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر نقص الإمدادات أو ارتفاع تكلفتها.

كما تبرز أهمية كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر التوليد المتنوعة، باعتبارهما من الأدوات التي تساعد على تقليل الاعتماد على مصدر واحد، والحد من تعرض الصناعة المصرية لتقلبات أسعار الوقود.

الموازنة العامة والنقد الأجنبي.. التكلفة الاقتصادية لأزمة الطاقة

لا تتوقف انعكاسات اضطرابات مضيق هرمز عند قطاع البترول، بل يمكن أن تمتد إلى الموازنة العامة وميزان المدفوعات ومعدلات التضخم، في ظل زيادة تكلفة الواردات واحتياجات توفير النقد الأجنبي لسداد قيمة شحنات الطاقة.

فكل زيادة في فاتورة استيراد الغاز والمنتجات البترولية قد ترفع الاحتياجات التمويلية، وتضغط على الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمارات، خصوصًا إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.

كما يمكن أن تنتقل آثار ارتفاع الطاقة إلى تكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض السلع والخدمات، ويزيد الضغوط على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي هذا السياق، تتقاطع محاكاة أزمة الطاقة مع ملف الدين العام والسياسة المالية، إذ إن زيادة تكلفة الاستيراد قد تضيق المساحة المالية المتاحة للحكومة، بينما يساعد تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي على تقليل التعرض للصدمات الخارجية.

وتتيح المحاكاة تقييم العلاقة بين ثلاثة مسارات رئيسية: أسعار الطاقة العالمية، وحجم احتياجات الاستيراد، وقدرة الدولة على توفير التمويل اللازم دون الإضرار بأولويات الإنفاق والاستثمار.

ما السيناريوهات المطروحة لمحاكاة أزمة مضيق هرمز؟

يمكن أن تستند المحاكاة إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتقييم المخاطر المحتملة ووضع استجابات عملية لكل منها:

السيناريو الأول: استمرار الاضطرابات لفترة محدودة. ويركز على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتأخر وصول بعض الشحنات، والحاجة إلى إدارة المخزونات والإمدادات المتاحة بكفاءة.

السيناريو الثاني: استمرار الأزمة وارتفاع أسعار الطاقة. ويختبر تأثير زيادة تكلفة الغاز والوقود على فاتورة الاستيراد، واحتياجات النقد الأجنبي، وتكاليف تشغيل الكهرباء والصناعة، ومؤشرات التضخم.

السيناريو الثالث: اتساع الاضطرابات وتراجع الإمدادات بصورة أكبر. ويبحث البدائل المتاحة لتأمين الشحنات، وترتيب أولويات الاستخدام، وزيادة كفاءة الاستهلاك، وتفعيل خطط الطوارئ، وتقليل الاعتماد على مسارات ومصادر محدودة.

ولا تقتصر قيمة هذه السيناريوهات على تقدير الخسائر المحتملة، بل تمتد إلى تحديد مؤشرات الإنذار المبكر، مثل أسعار النفط والغاز، وتكلفة الشحن والتأمين، وتوافر الشحنات، ومستويات الاستهلاك المحلي، والفجوة بين الإنتاج والطلب.

منتدى مصر 2026.. مناقشة أمن الطاقة والقدرة على مواجهة الأزمات

تأتي محاكاة أزمة الطاقة الناجمة عن اضطرابات مضيق هرمز ضمن الملفات المهمة التي تتيح مناقشة ارتباط الأمن الاقتصادي بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ومدى استعداد الدولة للتعامل مع صدمات خارجية يصعب التحكم في أسبابها.

وتتجاوز أهمية الملف مجرد متابعة أسعار النفط والغاز؛ إذ تشمل حماية إمدادات الكهرباء، وضمان استمرار عمل المصانع، وتقليل الضغوط على الموازنة والنقد الأجنبي، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.

ومن المنتظر أن تركز المناقشات على مدى قدرة السياسات الاقتصادية على الجمع بين تأمين احتياجات الطاقة، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يقلل تكلفة الأزمات الخارجية على الاقتصاد المصري.

وتؤكد الأرقام المعلنة خلال 2026 أن اضطرابات الطاقة يمكن أن تتحول سريعًا من أزمة في الأسواق العالمية إلى ضغوط مباشرة على تكلفة الاستيراد والإنتاج والتمويل. ومن ثم، تمثل المحاكاة فرصة لتقييم الاستعداد لمختلف السيناريوهات، وتحديد الإجراءات التي تساعد على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.