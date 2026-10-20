منتدى مصر 2026.. كيف تغير المدن الجديدة ومشروعات تطوير المناطق غير المخططة حياة المواطنين؟

تتصدر التنمية العمرانية في مصر ملفات النقاش ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، الثلاثاء 20 أكتوبر، مع التركيز على دور المدن الجديدة ومشروعات الإسكان وتطوير المناطق غير المخططة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير بيئة سكنية متكاملة ترتبط بشبكات الطرق والنقل والخدمات الأساسية.

وتكشف الأرقام التي أعلنتها المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال عام 2026، عن حجم التوسع في المشروعات السكنية والعمرانية، إذ ارتفعت نسبة المعمور المصري من 7% عام 2014 إلى 14% عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول 2030.

كما بلغ إجمالي الوحدات السكنية ضمن البرامج التي استعرضتها الوزارة نحو 1.96 مليون وحدة، انتهى تنفيذ 1.508 مليون وحدة منها، فيما يجري تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة، بما يعكس حجم المشروعات المطروحة لتلبية احتياجات المواطنين وتوسيع نطاق التنمية العمرانية.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلات مهمة بشأن كيفية انعكاس التوسع العمراني على الحياة اليومية للمواطنين، ومدى تكامل مشروعات الإسكان مع الخدمات والمرافق وفرص العمل ووسائل الانتقال، وهي ملفات تحظى بأهمية في مناقشات التنمية الحضرية والعمرانية بمنتدى مصر 2026.

التنمية العمرانية المستدامة.. من بناء المدن إلى تحسين جودة الحياة

لا تقتصر التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة على إنشاء وحدات سكنية أو التوسع في مساحة المدن، وإنما تشمل تخطيط المجتمعات السكنية بصورة تضمن توافر الخدمات الأساسية، وكفاءة البنية التحتية، وسهولة انتقال السكان، وتحقيق التوازن بين النمو العمراني والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

وتوضح مؤشرات قطاع المرافق حجم التحسن الذي شهدته خدمات البنية الأساسية خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى 99% في عام 2026، مقابل 95% عام 2014، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية، بينما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 70%، مقابل 50% في عام 2014، بزيادة بلغت 20 نقطة مئوية.

كما تراجع فاقد مياه الشرب من 30.4% عام 2014 إلى 25% في 2026، بانخفاض قدره 5.4 نقطة مئوية، وهو ما يبرز أهمية تطوير شبكات المرافق ورفع كفاءتها بالتوازي مع التوسع في إنشاء المدن والمجتمعات السكنية الجديدة.

وتتضمن منظومة التنمية العمرانية توفير الإسكان بمستويات مختلفة، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتحسين الطرق ووسائل النقل، إلى جانب إنشاء المدارس والمنشآت الصحية والخدمات العامة، بما يساعد على بناء مجتمعات قادرة على تلبية احتياجات سكانها.

ويظل التحدي الرئيسي مرتبطًا بمدى قدرة المشروعات على تحقيق التكامل بين السكن والخدمات وفرص العمل، بحيث لا يتحول التوسع العمراني إلى مجرد زيادة في عدد الوحدات أو المساحات المبنية، بل ينعكس على مستوى المعيشة وسهولة الوصول إلى الاحتياجات اليومية.

المدن الجديدة في مصر.. مستهدف الوصول بالمعمور إلى 17% بحلول 2030

تمثل المدن الجديدة أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التوسع العمراني، من خلال إنشاء مجتمعات سكنية جديدة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير مساحات لاستيعاب الزيادة السكانية والأنشطة الاقتصادية.

ووفق تصريحات المهندسة راندة المنشاوي خلال عام 2026، ارتفعت نسبة المعمور المصري من 7% عام 2014 إلى 14% عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030. ويعني ذلك زيادة نسبة المعمور بنحو 7 نقاط مئوية خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مع استهداف إضافة 3 نقاط مئوية أخرى خلال السنوات المتبقية حتى 2030.

ويعكس هذا المستهدف توجهًا نحو توسيع رقعة التنمية العمرانية، بما يتيح استيعاب النمو السكاني وتطوير مجتمعات جديدة خارج نطاق التكدس التقليدي في المدن القائمة.

وتشمل أهمية المدن الجديدة توفير وحدات سكنية متنوعة، وتخصيص مناطق للأنشطة التجارية والخدمية، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، إلى جانب توفير الخدمات التعليمية والصحية والرياضية.

لكن استفادة المواطنين من هذه المجتمعات ترتبط بعدة عوامل، أبرزها توافر وسائل النقل المناسبة، والقرب من فرص العمل، وتناسب تكلفة السكن مع دخول الأسر، واستكمال الخدمات قبل انتقال السكان أو بالتوازي معه.

كما تبرز أهمية ربط المدن الجديدة بالمناطق المحيطة بها، حتى تصبح جزءًا من شبكة عمرانية واقتصادية متكاملة، بدلًا من أن تظل تجمعات منفصلة يعتمد سكانها على التنقل لمسافات طويلة للحصول على الخدمات أو الوصول إلى أماكن العمل.

مشروعات الإسكان.. نحو 1.96 مليون وحدة لتلبية احتياجات المواطنين

يعد توفير السكن الملائم أحد أبرز محاور التنمية العمرانية، في ظل اختلاف احتياجات الأسر المصرية بين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل والشرائح الأخرى، فضلًا عن احتياجات المستفيدين من برامج الإسكان البديل.

وخلال عام 2026، استعرضت وزارة الإسكان إجماليًا بلغ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية ضمن البرامج التي عرضتها، بينها 1.508 مليون وحدة تم الانتهاء منها، ونحو 349.4 ألف وحدة جارٍ تنفيذها.

وباحتساب الأرقام المعلنة، تمثل الوحدات المنتهية نحو 77% من الإجمالي، بينما تمثل الوحدات الجاري تنفيذها نحو 17.8%، مع ضرورة مراعاة أن الأرقام المنشورة قد تشمل برامج ومراحل مختلفة، وأن النسب تقريبية نتيجة تقريب الأعداد الإجمالية.

وفي اجتماع عُقد في رئاسة الجمهورية في أبريل 2026، استعرضت وزيرة الإسكان برنامجًا لإنشاء نحو 220 ألف وحدة للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وبرنامجًا للإسكان الفاخر يستهدف نحو 130 ألف وحدة، فضلًا عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص لإنشاء 17 ألف وحدة لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة.

ويعكس برنامج الوحدات الـ17 ألفًا توجهًا لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان لمحدودي الدخل، بينما تستهدف البرامج الأخرى تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

وتتطلب الاستفادة من هذه المشروعات مراعاة القدرة الشرائية للأسر، وتوفير أنظمة تمويل مناسبة، وربط الوحدات السكنية بالخدمات الأساسية، مع ضمان وجود وسائل انتقال تساعد السكان على الوصول إلى أعمالهم والمدارس والمنشآت الصحية.

ومن المهم أيضًا التمييز بين إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها أو المستهدف تنفيذها؛ إذ تعكس كل فئة مرحلة مختلفة من مراحل المشروع، ولا تعني الأرقام المستهدفة أن الوحدات أصبحت متاحة بالفعل للسكان.

تطوير المناطق غير المخططة.. تحسين البيئة السكنية

يمثل تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة أحد الجوانب المهمة للتنمية العمرانية، إذ يستهدف معالجة مشكلات تتعلق بكفاءة المرافق، وتنظيم البيئة السكنية، وتحسين الطرق الداخلية، ورفع مستوى الخدمات العامة.

ووفق بيانات حكومية منشورة عن جهود تطوير المناطق غير الآمنة خلال الفترة من 2014 إلى 2021، تم الانتهاء من نحو 212 ألف وحدة سكنية بديلة، بتكلفة تقديرية بلغت 63 مليار جنيه، واستهدفت المشروعات خدمة نحو 1.1 مليون مواطن.

وباحتساب التكلفة على عدد الوحدات، بلغ متوسط التكلفة الحسابية نحو 297 ألف جنيه للوحدة، لكنه لا يمثل بالضرورة تكلفة إنشاء الوحدة نفسها؛ لأن إجمالي التكلفة يشمل أعمال التطوير والمرافق والبنية الأساسية وغيرها من مكونات المشروعات.

وتخص هذه الأرقام الفترة التي تغطيها البيانات المنشورة حتى عام 2021، ولا تمثل حصادًا نهائيًا محدثًا حتى عام 2026.

وفي بيانات أحدث عن مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، استعرضت وزارة الإسكان تنفيذ 5,700 وحدة سكنية، مع استمرار العمل في 510 وحدات أخرى ضمن مشروعات محددة، من بينها مناطق مثلث ماسبيرو وسن العجوز بحدائق أكتوبر وزهور مايو بمدينة 15 مايو.

وتختلف هذه الأرقام من حيث الفترة ونطاق المشروعات، ولذلك لا يصح جمعها مباشرة مع حصيلة الوحدات البديلة المعلنة عن السنوات السابقة دون التأكد من عدم وجود تداخل بين المشروعات.

وتشمل آثار التطوير المحتملة تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتوفير مساحات وخدمات عامة، فضلًا عن تحسين ظروف السكن والسلامة.

لكن نجاح هذه المشروعات لا يقاس بعدد المباني التي جرى تطويرها أو الوحدات التي تم توفيرها فقط، بل يرتبط أيضًا باستقرار السكان، واستمرار جودة الخدمات، ومراعاة الروابط الاجتماعية والاقتصادية التي تربطهم بمناطقهم.

ومن هنا، تبرز أهمية متابعة نتائج مشروعات التطوير على مستوى الحياة اليومية، ومدى تحسن الخدمات وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب كفاءة إدارة المرافق وصيانتها بعد انتهاء الأعمال.

«حياة كريمة».. تطوير 1477 قرية يستفيد منه 20 مليون مواطن

تمثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة.

وخلال عام 2026، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 1477 قرية في 52 مركزًا داخل 20 محافظة، ويستفيد منها نحو 20 مليون مواطن.

وبقسمة عدد المستفيدين على عدد القرى، يبلغ المتوسط الحسابي نحو 13.5 ألف مواطن لكل قرية، مع اختلاف أعداد السكان من قرية إلى أخرى، وعدم اعتبار هذا المتوسط توزيعًا فعليًا للمستفيدين.

وفي بيانات حكومية أخرى عن يناير 2026، بلغ متوسط معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى نحو 90%، من إجمالي يقارب 27,332 مشروعًا في القرى المستهدفة. ويعكس هذا المعدل تقدمًا في تنفيذ المشروعات، لكنه لا يعني أن جميع المشروعات اكتملت أو أن الخدمات أصبحت متاحة بالكامل في كل قرية.

وتستهدف المشروعات تحسين مستوى الخدمات في القرى، من خلال تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق والمرافق، وتطوير المنشآت الخدمية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية.

وتكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة في إطار التنمية العمرانية المتكاملة، لأنها لا تقتصر على إنشاء تجمعات جديدة، بل تستهدف أيضًا تحسين الأوضاع في المجتمعات القائمة وتطوير الخدمات التي يعتمد عليها السكان يوميًا.

وتظل كفاءة التشغيل والصيانة، واستدامة الخدمات بعد انتهاء التنفيذ، من العوامل الأساسية لضمان استمرار استفادة المواطنين من الاستثمارات التي تضخها الدولة في مشروعات التنمية الريفية.

الطرق وشبكات النقل.. 6448 كيلومترًا لدعم الربط بين المناطق السكنية

لا يمكن تحقيق تنمية عمرانية متكاملة دون شبكات طرق ونقل قادرة على ربط المدن الجديدة والمناطق السكنية بمراكز العمل والخدمات، وتسهيل انتقال المواطنين والبضائع بين المحافظات والمراكز الاقتصادية.

وفي هذا السياق، استعرضت وزارة الإسكان في يونيو 2026 حصاد الجهاز المركزي للتعمير خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026، والذي شمل 610 مشروعات طرق بإجمالي أطوال 6448.5 كيلومترًا، وبتكلفة بلغت 94.8 مليار جنيه.

وتضمنت هذه الحصيلة 546 مشروعًا تم الانتهاء منها بإجمالي أطوال 5348 كيلومترًا، مقابل 64 مشروعًا جارٍ تنفيذها بإجمالي أطوال 1100.5 كيلومتر.

وبذلك بلغت نسبة المشروعات المنتهية نحو 89.5% من إجمالي عدد مشروعات الطرق التي استعرضها الجهاز، مقابل نحو 10.5% للمشروعات الجاري تنفيذها.

كما تمثل أطوال الطرق المنتهية نحو 82.9% من إجمالي الأطوال الواردة في البيانات، بينما تمثل أطوال الطرق الجاري تنفيذها نحو 17.1%.

وبلغ متوسط التكلفة الحسابية نحو 14.7 مليون جنيه لكل كيلومتر عند قسمة إجمالي التكلفة على إجمالي الأطوال، مع اختلاف تكلفة التنفيذ الفعلية حسب طبيعة الطريق والأعمال الإنشائية والمرافق المصاحبة له.

وشملت المشروعات المنتهية 8 طرق قومية، و8 طرق رئيسية، و530 طريقًا داخليًا بالمحافظات، فيما تضمنت المشروعات الجاري تنفيذها 4 طرق قومية، و7 طرق رئيسية، و53 طريقًا داخليًا.

وتكشف هذه البيانات عن تعدد مستويات شبكة الطرق التي يجري تطويرها، من الطرق القومية التي تربط المحافظات والمناطق الاقتصادية، إلى الطرق الرئيسية والداخلية التي تسهم في تسهيل الحركة داخل المدن والمراكز السكنية.

ولا يقتصر تأثير هذه الشبكات على اختصار المسافات، بل يمتد إلى تحسين الوصول إلى المدارس والمستشفيات ومناطق العمل، وتسهيل نقل مواد البناء والخامات والمنتجات، ودعم ربط المدن الجديدة بالمناطق المحيطة بها.

وتزداد أهمية هذا الدور مع التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ تتطلب الاستفادة من الوحدات السكنية توفير وسائل انتقال مناسبة، وربط التجمعات السكنية بمراكز الخدمات والعمل، بما يحد من صعوبات التنقل اليومية.

1951 مشروعًا للتعمير والمرافق والخدمات باستثمارات 203.2 مليار جنيه

في حصاد أوسع لجهود الجهاز المركزي للتعمير، أعلنت وزارة الإسكان في يونيو 2026 أن الجهاز عمل على تنفيذ 1951 مشروعًا قوميًّا في مجالات الطرق والكباري والإسكان والمرافق والخدمات منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026.

وبلغت الاستثمارات المرتبطة بهذه المشروعات نحو 203.2 مليار جنيه، فيما تم الانتهاء من 1717 مشروعًا، وجارٍ تنفيذ 234 مشروعًا.

وتعادل نسبة المشروعات المنتهية نحو 88% من إجمالي المشروعات، مقابل نحو 12% للمشروعات الجاري تنفيذها، وفق الأرقام المعلنة.

وفي قطاع المرافق والخدمات تحديدًا، شملت الأعمال 1015 مشروعًا باستثمارات بلغت 71.2 مليار جنيه، منها 881 مشروعًا تم الانتهاء منها بتكلفة 14.5 مليار جنيه، و134 مشروعًا جارٍ تنفيذها باستثمارات 56.7 مليار جنيه.

وبذلك بلغت نسبة المشروعات المنتهية في قطاع المرافق والخدمات نحو 86.8% من إجمالي عدد المشروعات في هذا القطاع، مقابل نحو 13.2% للمشروعات الجاري تنفيذها.

وتكتسب هذه المشروعات أهمية في دعم المدن والقرى والمناطق العمرانية الجديدة، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للتوسع السكني، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز قدرة المجتمعات على استيعاب احتياجات السكان.

وتوضح الأرقام أن التنمية العمرانية لا تتوقف عند بناء الوحدات السكنية، بل تحتاج إلى استثمارات متزامنة في الطرق والمرافق والخدمات، حتى تصبح المجتمعات الجديدة والقائمة قادرة على توفير متطلبات المعيشة اليومية.

البنية التحتية.. أساس استدامة المدن الجديدة

تؤدي البنية التحتية دورًا حاسمًا في نجاح مشروعات التنمية العمرانية، إذ لا يمكن ضمان استقرار المجتمعات السكنية من دون شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وخدمات تعمل بكفاءة.

وتعكس زيادة تغطية الصرف الصحي من 50% عام 2014 إلى 70% في 2026 ارتفاعًا قدره 20 نقطة مئوية، بينما وصلت تغطية مياه الشرب إلى 99%، مقارنة بـ95% قبل 12 عامًا.

وتتطلب استدامة هذه المشروعات توفير المرافق بما يتناسب مع أعداد السكان الحالية والمتوقعة، مع وضع خطط للصيانة والتشغيل والتوسع المستقبلي، بما يمنع تراجع مستوى الخدمات مع زيادة الكثافة السكانية.

كما ترتبط كفاءة البنية التحتية بقدرة المدن الجديدة والقرى المطورة على جذب الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يدعم الاستقرار السكاني ويقلل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية وضع جداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات في قطاعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب، مع ضمان جودة الأعمال المنفذة.

وتعتمد الاستفادة الفعلية من هذه الاستثمارات على مدى توافق الطاقة الاستيعابية للمرافق مع الاحتياجات الحقيقية للسكان، وسرعة التعامل مع الأعطال، واستمرار الصيانة بعد تسليم المشروعات.

ما التحديات التي تواجه التنمية العمرانية في مصر؟

على الرغم من اتساع نطاق المشروعات العمرانية والإسكانية، تظل هناك مجموعة من التحديات التي تحدد مدى انعكاس هذه المشروعات على حياة المواطنين.

ويأتي في مقدمتها تحقيق التوازن بين توفير الوحدات السكنية والقدرة الفعلية للأسر على تحمل تكلفتها، إلى جانب ضمان توافر الخدمات الأساسية ووسائل النقل في المدن الجديدة.

كما تبرز أهمية توفير فرص العمل بالقرب من التجمعات السكنية، واستكمال المرافق في التوقيت المناسب، وتحسين الربط بين المناطق الجديدة والمدن القائمة، مع ضمان استدامة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة.

وتشمل التحديات أيضًا متابعة جودة التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، ورفع كفاءة إدارة المرافق بعد تسليم المشروعات، بما يضمن عدم تحول الاستثمارات العمرانية إلى أصول لا تحقق الاستفادة المستهدفة منها.

وتحتاج معالجة هذه الملفات إلى تنسيق مستمر بين الجهات المسؤولة عن الإسكان والتخطيط العمراني والنقل والمرافق والخدمات المحلية، بما يضمن أن تستجيب المشروعات لاحتياجات السكان الفعلية.

منتدى مصر 2026.. التنمية العمرانية من الأرقام إلى حياة المواطنين

تفتح جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026 المجال لمناقشة أثر المدن الجديدة ومشروعات الإسكان وتطوير المناطق غير المخططة في تحسين جودة الحياة، إلى جانب دور الطرق والنقل والبنية التحتية في ربط المجتمعات السكنية بالخدمات وفرص العمل.

وتوضح الأرقام المعلنة خلال عام 2026 حجم المشروعات التي يجري تنفيذها أو التخطيط لها، إذ ارتفعت نسبة المعمور المصري من 7% إلى 14%، ووصلت تغطية مياه الشرب إلى 99%، فيما بلغت تغطية الصرف الصحي 70%. كما شملت مشروعات الطرق التي استعرضتها وزارة الإسكان 610 مشروعات بأطوال تجاوزت 6.4 ألف كيلومتر، إلى جانب آلاف المشروعات في مجالات التعمير والمرافق والخدمات.

لكن قياس نجاح التنمية العمرانية لا يعتمد على حجم الاستثمارات أو عدد الوحدات والطرق وحدها، بل يرتبط بالنتائج الفعلية التي يشعر بها المواطن، مثل توافر السكن الملائم، وسهولة التنقل، وكفاءة الخدمات، واستدامة المرافق، ومدى تناسب تكلفة المعيشة مع دخول الأسر.

وتترقب متابعة الجلسة ما ستطرحه من مناقشات وتصريحات وتوصيات بشأن أولويات التنمية العمرانية، وآليات تعزيز التكامل بين الإسكان والمدن الجديدة والمرافق وشبكات النقل، بما يضمن ارتباط التوسع العمراني باحتياجات المواطنين.

ويواصل «صدى البلد» تغطية فعاليات منتدى مصر 2026، ومتابعة أبرز التصريحات والمناقشات والتوصيات الخاصة بملف التنمية الحضرية والعمرانية فور صدورها.