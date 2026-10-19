مع انطلاق منتدى مصر 2026.. وزارة الإسكان تستعرض جهود التنمية العمرانية

انطلقت فعاليات منتدى مصر 2026 اليوم / الاثنين / بالعاصمة الجديدة الذي جاء تحت عنوان "نظرة اليوم.. رؤية الغد" بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة عدد من الوزراء ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وتستمر أعماله حتى 24 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحوار المجتمعي بشأن أولويات التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.

و تشارك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مناقشة ملفات التنمية العمرانية المستدامة، وتطوير المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان والبنية التحتية، ضمن محاور «منتدى مصر 2026» فى احدى جلياته باليوم الثانى.

وتأتي ملفات الإسكان والتنمية العمرانية في صدارة القضايا المطروحة للنقاش بالمنتدى، في ضوء ما تمثله من ارتباط مباشر باحتياجات المواطنين، سواء من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمختلف الشرائح، أو تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، أو التوسع في إنشاء المدن الجديدة، ورفع كفاءة شبكات المرافق والبنية الأساسية.

وفي هذا السياق، سبق وأن شاركت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة التحضيرات الخاصة بمحور التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة بالمنتدى، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق.

وتناول الاجتماع محاور الجلسة المخصصة لاستعراض جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة وانعكاساتها على جودة حياة المواطن، بما يشمل تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، ومشروعات إنشاء المدن الجديدة، والطرق والنقل، والبنية التحتية، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

وتعكس هذه الملفات أهمية التكامل بين التخطيط العمراني وتطوير المرافق والخدمات، بما يضمن أن تتجاوز التنمية العمرانية إنشاء التجمعات السكنية إلى إقامة مجتمعات متكاملة تتوافر بها مقومات الحياة والخدمات الأساسية، وتدعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي إطار توجهات الوزارة نحو تعزيز استدامة التنمية العمرانية، أطلقت وزارة الإسكان في أكتوبر 2025 الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والبناء الأخضر المستدام، التي تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، من خلال تطبيق معايير التصميم المستدام والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

كما تتضمن خطط الوزارة تطوير المدن الجديدة القائمة، ورفع كفاءة شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإنشاء واستكمال المباني الخدمية، إلى جانب التوجه نحو تطبيق مفاهيم المدن الذكية، وتطوير أساليب إدارة الموارد والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويمثل ملف الإسكان أحد المحاور الرئيسية في جهود التنمية العمرانية، إذ تستهدف الدولة توفير حلول سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط، إلى جانب المبادرات التي تتيح أنظمة مختلفة للحصول على الوحدات السكنية، ومن بينها الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.

وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة في سبتمبر الماضي فتح باب التقدم لنحو 25 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، تشمل وحدات بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في إطار التوسع في إتاحة البدائل السكنية وتيسير حصول المواطنين عليها.

ومن المنتظر أن تتيح مناقشات المنتدى بشأن التنمية الحضرية والعمرانية مساحة لعرض التجارب والمشروعات القائمة، وتبادل الرؤى حول التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني وتطوير البنية الأساسية، بما يدعم تحديد أولويات المرحلة المقبلة، ويعزز الربط بين خطط التنمية واحتياجات المواطنين الفعلية.

ويُعقد «منتدى مصر 2026» خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات التنموية، ويستهدف توسيع نطاق الحوار حول القضايا الوطنية والأولويات المستقبلية، وإتاحة الفرصة للمواطنين والخبراء والمتخصصين لطرح آرائهم ومقترحاتهم بشأن مسارات التنمية في مصر.

