ياسر جلال من منتدى مصر 2026: بحيي الرئيس السيسي على الفكرة العبقرية للمنتدى

أشاد الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، بفكرة منتدى مصر 2026، موجّهًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق المنتدى، الذي يفتح المجال أمام الحوار المجتمعي ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل الدولة المصرية وفقاً لما نقلته القناة الأولي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد منتدى مصر 2026، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 19 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة على الحاضر.. رؤية للمستقبل»، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن مختلف فئات المجتمع، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والمجتمعية.

ويستهدف المنتدى تعزيز الحوار بين الدولة والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأطياف للمشاركة في طرح الأفكار والمقترحات بشأن القضايا التي تمس الحياة اليومية، بما يسهم في تحديد الأولويات ومناقشة التحديات الراهنة ورسم ملامح المستقبل.

وتتضمن فعاليات المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية التي تناقش ملفات متنوعة، من بينها الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، والتنمية المتكاملة، وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، والاقتصاد، إلى جانب القضايا التي تشغل الرأي العام.