إسكان النواب: على الحكومة سرعة الانتهاء من تشريعات التنمية العمرانية

أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن منتدى مصر 2026 يعد منصة حوار وطني شاملة ويعكس رؤية القيادة السياسية في فتح المجال أمام جميع الأطياف، والمشاركين لعرض أفكارهم ورؤاهم حول مستقبل الدولة المصرية وتحدياتها.

وأشار همام ، في بيان له اليوم، إلى أن حرص الرئيس السيسي على الاستماع المباشر لكافة المشاركين في المنتدى، وبحث التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة والعمل على حل المشكلات بعيدا عن الشعارات، يؤكد نهج الدولة القائم على المصارحة والمكاشفة، وعرض ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات قومية وإصلاحات هيكلية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

منتدى مصر 2026

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال المنتدى جاءت شاملة وواقعية، حيث وضعت النقاط فوق الحروف بشأن ما تحقق من إنجازات في مختلف الملفات، وفي نفس الوقت لم تغفل التحديات القائمة وضرورة تكاتف الجميع حكومة وبرلمان وشعب ومجتمع مدني وقطاع خاص من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأعلن مختار همام، مشاركته في الجلسات المرتبطة بملف التنمية الحضرية والعمرانية خلال فعاليات المنتدى اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن ملف التنمية العمرانية شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي سواء في إنشاء المدن الجديدة أو تطوير المناطق غير الآمنة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وغيره.

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما تحقق في ملف العمران بمصر في السنوات الأخيرة، يعد إنجازا تاريخيا بكل المقاييس، حيث شهدت تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المناطق السكنية، وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين كما عكست هذه الجهود توجها نحو إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية، واستيعاب الزيادة السكانية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

سرعة الانتهاء من حزمة التشريعات والقرارات المرتبطة بملف التنمية العمرانية

وطالب النائب مختار همام، الحكومة بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات والقرارات المرتبطة بملف التنمية العمرانية والتي تنتظرها السوق العقارية، وعلى رأسها الانتهاء من مشروعات قوانين التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون تنظيم السوق العقاري بما يضمن حقوق المواطنين والمطورين، وقانون اتحاد المطورين العقاريين الذي سيكون له دور كبير في تنظيم السوق وضبط آليات العمل ومنع العشوائية.



وأكد النائب مختار همام، أن منتدى مصر 2026 يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين والمواطنين بأن الدولة ماضية في مسار الإصلاح والتنمية، وأن القيادة السياسية حريصة على الاستماع لكل صوت وطني مخلص يسعى لبناء الوطن.