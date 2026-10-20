منتدى مصر 2026..جمال بخيت وعبد الرحيم كمال يوضحان دور الثقافة والهوية المصرية

شهدت جلسة الثقافة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 مشاركة الشاعر جمال بخيت والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، في إطار مناقشة دور الثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية المصرية، بمشاركة عدد من رموز الفن والأدب والإعلام والشخصيات الثقافية.

وتأتي الجلسة ضمن فعاليات المنتدى الذي يناقش عددًا من القضايا المرتبطة ببناء الإنسان المصري، ودور الثقافة في تعزيز منظومة القيم الاجتماعية، والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.

وتبرز أهمية مشاركة الشاعر جمال بخيت والسيناريست عبد الرحيم كمال في طرح قضية العلاقة بين الإبداع والوعي، في ظل الدور الذي يؤديه الأدب والشعر والدراما في التعبير عن الشخصية المصرية، وتقديم القضايا المجتمعية والإنسانية، وربط الأجيال الجديدة بتراثها الثقافي والحضاري.

وتناقش جلسات الثقافة أهمية تطوير الخطاب الثقافي والفني، وتعزيز قدرة المؤسسات الثقافية على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، بما يسهم في نشر المعرفة وترسيخ قيم الانتماء الوطني، وفتح مساحات للحوار حول القضايا التي تؤثر في تشكيل الوعي العام.

كما تحظى الدراما المصرية بأهمية خاصة في هذا السياق، نظرًا إلى تأثيرها الواسع في الجمهور وقدرتها على تقديم القضايا الاجتماعية والتاريخية في أعمال فنية تصل إلى مختلف الأجيال، وهو ما يبرز أهمية الكتابة الإبداعية في التعبير عن الهوية المصرية ومناقشة التحولات التي يشهدها المجتمع.

وتؤكد مناقشة هذه المحاور في منتدى مصر 2026 أهمية تكامل جهود المثقفين والفنانين والمؤسسات المعنية بالثقافة في بناء الوعي، ودعم الإبداع، والحفاظ على التراث الوطني، بما يعزز مكانة الثقافة باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المجتمعية.