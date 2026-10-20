برلماني: منتدى مصر 2026 يعكس رؤية الدولة لمستقبل التنمية ويؤكد مواصلة البناء

أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام الدولة المصرية بمناقشة مسارات التنمية المستدامة، واستشراف مستقبل الاقتصاد والمجتمع، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض ضرورة مواصلة العمل لتعزيز قدرات الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين.

منتدى مصر 2026

وقال مرسي إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى تحمل دلالات مهمة بشأن مواصلة جهود البناء والتنمية، والاهتمام بقضايا الإنسان المصري باعتباره محور التنمية وغايتها، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية وإقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية يمثلان جزءًا من رؤية أشمل تستهدف تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة.

تعظيم الاستفادة من الاستثمارات

وأضاف عضو مجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في مختلف القطاعات، والعمل على ربط المشروعات التنموية باحتياجات المواطنين، بما يسهم في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشار مرسي إلى أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لتبادل الرؤى بشأن أولويات التنمية، والاستفادة من الأفكار والخبرات المختلفة في وضع حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن استمرار مسيرة التنمية يحتاج إلى تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع، مع إعطاء أولوية للاستثمار في الإنسان والشباب، بما يضمن أن تنعكس نتائج التنمية على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.