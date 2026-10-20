طبيب مشارك بمنتدى مصر 2026: توطين صناعة الدواء أولوية لضمان توافر العلاج

أكد طبيب مشارك في جلسة حوارية حول صحة المواطن، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أهمية توطين صناعة الدواء والتوسع فيها، لضمان توافر الأدوية وتعزيز قدرة السوق المحلية على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.

مصر تسعى لتصبح صيدلية القارة الإفريقية

وأوضح الطبيب أن توطين صناعة الدواء والتعمق في مختلف مراحلها يمثلان أولوية، بما يدعم توافر العلاج ويعزز مكانة مصر في صناعة الدواء، مشيرًا إلى أهمية العمل على جعل مصر صيدلية القارة الإفريقية.

الرقابة على السوق ومتابعة معدلات النمو

وشدد على ضرورة وجود رقابة على سوق الدواء، مع متابعة تطوراته والتعرف على وضعه الحالي، لافتًا إلى وجود 180 مصنعًا للدواء في مصر، إلى جانب 9 مصادر للأدوية البيطرية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس نمو السوق وتوسعه، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير الصناعة المحلية بما يسهم في دعم توافر الأدوية.