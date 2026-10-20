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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل "رياضة" الشيوخ: منتدى مصر يدعم التحول الاقتصادي وتمكين الشباب وصناعة المستقبل

النائب حسام سعيد
النائب حسام سعيد
محمد الشعراوي

أكد النائب حسام سعيد، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أهمية منتدى مصر باعتباره منصة للحوار الوطني حول أولويات التنمية الشاملة، وصياغة رؤى عملية تربط بين الإصلاح الاقتصادي، والاستثمار المنتج، وتمكين الشباب، وتطوير التعليم، والتحول الرقمي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن جودة حياة المواطنين، مشيرا إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من جلسات المنتدى يعطي إشارة واضحة لقيمة المناقشة وحرص القيادة السياسية على الاستماع لمختلف الآراء.


وأوضح النائب حسام سعيد ، أن مناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص، مع تعظيم الاستفادة من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشيرا إلى أن محور الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية يستحق اهتمامًا خاصًا، لما يمثله من أهمية في دعم المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات، مؤكدًا أن توفير فرص العمل يرتبط بقدرة الاقتصاد على التوسع الإنتاجي وتهيئة بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.

وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على ضرورة الانتقال من مجرد إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير، من خلال اكتشاف المواهب ورعايتها، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز المشاركة الشبابية، وتحويل أفكار الشباب إلى مشروعات وإنجازات ملموسة، مع قياس الأثر الفعلي للبرامج والسياسات الموجهة إليهم.

 تطوير التعليم والتدريب


وأضاف النائب حسام سعيد أن تطوير التعليم والتدريب يمثل ركيزة أساسية لإعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل، بما يتطلب التركيز على جودة التعلم، والمهارات المستقبلية، وربط التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار باحتياجات الاقتصاد، مؤكدا أهمية التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز تكامل البيانات، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمات ويرفع كفاءة المؤسسات، لافتا إلى أهمية ترسيخ القيم الاجتماعية باعتبارها مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.

وأكد النائب حسام سعيد أن أهمية منتدى مصر تكمن في تحويل الحوار إلى أولويات تنفيذية قابلة للقياس، بما يعزز مشاركة الشباب في التنمية ويدعم بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية للدولة المصرية.

النائب حسام سعيد لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ الإصلاح الاقتصادي

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