منتدى مصر 2026.. مصر الآن خالية تماما من المناطق غير الآمنة

استعرضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أبرز نتائج جهود تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، خلال منتدى مصر 2026.

وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة وتوفير سكن آمن ولائق للمواطنين، واستعادة حقهم في العيش داخل مجتمعات عمرانية ملائمة.

تطوير 357 منطقة غير آمنة

شملت الجهود تطوير 357 منطقة غير آمنة وغير مخططة، إلى جانب الانتهاء من تطوير 342 منطقة غير آمنة.

تنفيذ 246 ألف وحدة سكنية

فضلا عن تطوير امتدت إلى 25 محافظة، مع تنفيذ 246 ألف وحدة سكنية، بما يسهم في توفير بدائل سكنية ملائمة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المستفيدين من المشروعات.

1.2 مليون مواطن استفادوا من جهود التطوير

وأضافت الوزارة أن نحو 1.2 مليون مواطن استفادوا من جهود التطوير، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات 63 مليار جنيه.