ملامح الاقتصاد وملف الديون.. يتصدران مناقشات اليوم الثاني في منتدى مصر 2026

تتصدر ملامح الاقتصاد المصري وملف الديون مناقشات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، الثلاثاء 20 أكتوبر، من خلال ورشة تستهدف فتح نقاش موسع حول تطورات الاقتصاد، ومؤشرات الأداء المالي، وخطط الحكومة لخفض الدين العام والعجز، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتأتي المناقشات في ضوء توجه الحكومة إلى طرح الملفات الاقتصادية التي تشغل الرأي العام، ومناقشة التحديات المرتبطة بحجم الدين وأعباء خدمته، ومصادر التمويل، ومدى قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والاستثمار والصادرات، بما يدعم استقرار المالية العامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية مناقشة ملف إدارة الدين العام بصورة معمقة خلال المنتدى، مع مشاركة الخبراء والمتخصصين، والاستماع إلى التساؤلات المرتبطة بحجم الدين وتأثيره، والخروج بتوصيات وخطط قابلة للتنفيذ تساعد في إدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

وتشمل محاور المناقشات كذلك موارد النقد الأجنبي، والسياسات النقدية والمالية، والبرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

الاقتصاد المصري في 2026.. نمو بنسبة 5.1%

تأتي مؤشرات النمو الاقتصادي في مقدمة الملفات المطروحة للنقاش، بعدما أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، في أكتوبر 2026، أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1%، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من الاستثمارات، بما يعكس أهمية دوره في دفع النشاط الاقتصادي.

ويطرح هذا المؤشر تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة، ومدى انعكاس النمو على الإنتاج والتشغيل والصادرات، إلى جانب أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على مصادر النمو الأكثر تأثرًا بالتقلبات الخارجية.

ومن المنتظر أن تركز المناقشات على كيفية تحويل معدلات النمو إلى تحسن مستدام في مستويات المعيشة، من خلال زيادة الاستثمارات المنتجة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما يمثل التضخم والقوة الشرائية للمواطنين أحد المحاور المهمة في تقييم الأداء الاقتصادي، خصوصًا أن تراجع معدلات التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة الزيادة في الأسعار. ومن ثم، تظل قدرة السياسات الاقتصادية على احتواء الضغوط السعرية وتحسين دخول المواطنين من الملفات المرتبطة بمسار الإصلاح الاقتصادي.

الدين العام.. مستهدفات خفض النسبة إلى 78% من الناتج المحلي

يمثل الدين العام أحد أبرز محاور ورشة «ملامح الاقتصاد وملف الديون»، في ظل سعي الحكومة إلى خفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاحتياجات التمويلية، والحد من الضغوط التي تفرضها فوائد الدين على الموازنة العامة.

وفي هذا الإطار، تستهدف موازنة العام المالي 2026/2027 خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، خلال عرض مشروع الموازنة أمام مجلس النواب.

كما تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وتكتسب هذه المستهدفات أهمية في ضوء ارتباط الدين العام بتكلفة الاقتراض، وحجم الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية والاستثمارات العامة، ومدى قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ومن المهم التمييز بين نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الدين الخارجي لمصر؛ فالمؤشر الأول يتعلق بمديونية الجهات الداخلة في نطاق الموازنة العامة، بينما يشمل إجمالي الدين الخارجي التزامات قطاعات أخرى، من بينها البنوك والقطاع الخاص والهيئات الاقتصادية.

فائض أولي 5% وعجز كلي مستهدف عند 4.9%

تتضمن مستهدفات موازنة 2026/2027 تحقيق فائض أولي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس الفائض الأولي قدرة الإيرادات العامة على تغطية المصروفات باستثناء فوائد الدين، بينما يتضمن العجز الكلي فوائد الدين ضمن حسابات الإنفاق، وهو ما يوضح مدى تأثير تكلفة المديونية على الوضع المالي للدولة.

وكان وزير المالية قد أشار، في أكتوبر 2026، إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8%.

وتوفر هذه الأرقام أساسًا لمناقشة الفارق بين النتائج المحققة والمستهدفات الجديدة، ومدى قدرة الحكومة على مواصلة تحسين مؤشرات المالية العامة، دون الإخلال بالإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية أو إضعاف الاستثمارات الداعمة للنمو.

ويظل خفض العجز مرتبطًا بقدرة الدولة على زيادة الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوسيع النشاط الاقتصادي الرسمي، فضلًا عن إدارة الالتزامات المالية وتكلفة الاقتراض بصورة أكثر كفاءة.

خدمة الدين والاحتياجات التمويلية.. أين تذهب موارد الموازنة؟

من الملفات الرئيسية المنتظر طرحها خلال الورشة تكلفة خدمة الدين، التي تحد من المساحة المتاحة أمام الموازنة لتمويل أولويات أخرى، خصوصًا في ظل احتياجات الإنفاق على الخدمات العامة والحماية الاجتماعية والاستثمار.

وتستهدف وزارة المالية خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

ويعني تحقيق هذه المستهدفات تقليل الضغوط على الموارد العامة تدريجيًا، وإتاحة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق إلى القطاعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، بشرط أن يتحقق خفض أعباء الدين بصورة مستدامة، وليس من خلال إجراءات مؤقتة لا تعالج أسباب ارتفاع تكلفة التمويل.

ومن المتوقع أن تشمل المناقشات آليات إدارة آجال استحقاق الديون، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات المباشرة باعتبارها أحد البدائل المهمة لتوفير التمويل ودعم النشاط الإنتاجي.

الإيرادات الضريبية.. زيادة الموارد دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي

يمثل تطوير المنظومة الضريبية أحد المحاور المرتبطة بخفض العجز وتحسين مؤشرات الدين، إذ تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، والحد من التهرب، والتوسع في الميكنة وتبسيط الإجراءات.

وكانت بيانات حكومية معلنة خلال عام 2026 قد أشارت إلى نمو الإيرادات الضريبية بنحو 27%، في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز موارد الدولة وتحسين كفاءة التحصيل.

وتكتسب هذه الزيادة أهميتها من ارتباطها بقدرة الحكومة على تمويل التزاماتها وتقليل الاعتماد على الاقتراض، لكن استدامة نمو الإيرادات تتطلب تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية.

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات أثر الإصلاحات الضريبية في مجتمع الأعمال، ودور تبسيط الإجراءات في تحسين الامتثال الطوعي، وتوسيع الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين.

80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير

لا يقتصر ملف المالية العامة على خفض الدين والعجز، بل يمتد إلى كيفية توجيه الإنفاق العام لدعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد الدولة مستقبلًا.

وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية ضمن توجهات موازنة 2026/2027.

وتتضمن المخصصات المعلنة 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

وتبرز أهمية هذه البرامج في دعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة القيمة المضافة محليًا، وتعزيز فرص التشغيل، وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

ومن هنا، ترتبط مناقشة ملف الديون بمستقبل القطاعات الإنتاجية؛ فزيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار يمكن أن تسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الإيرادات العامة، وتقوية قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

موارد النقد الأجنبي والاستثمار.. ركيزة لاستدامة خفض الدين

من المنتظر أن تتناول مناقشات المنتدى مصادر النقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد على تنويعها، في ظل أهمية الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس في دعم الاستقرار الخارجي.

وكانت البيانات الحكومية المعلنة خلال 2026 قد أشارت إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 35 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة بلغت 32% مقارنة بالفترة المقابلة، كما ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 57.2 مليار دولار في البيانات المعلنة خلال سبتمبر.

وتعزز هذه المؤشرات أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي، مع ضرورة النظر إليها في إطار متكامل يشمل الالتزامات الخارجية واحتياجات الاستيراد ومدفوعات الدين، وليس باعتبارها مؤشرات منفصلة تكفي وحدها للحكم على استدامة الوضع الخارجي.

وتظل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المنتجة من المسارات المهمة لتقوية موارد النقد الأجنبي، بما يساعد على تخفيف الضغوط التمويلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية.

منتدى مصر 2026.. مناقشة الاقتصاد حتى عام 2030

تأتي ورشة «ملامح الاقتصاد وملف الديون» ضمن نقاش أوسع بشأن مستقبل البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، وما يتطلبه من تنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

ومن أبرز الأسئلة التي تطرحها هذه الملفات: مدى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على معدلات نمو قوية، وتحقيق مستهدفات خفض الدين والعجز، وتقليل تكلفة خدمة المديونية، وزيادة الإيرادات العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

كما تكتسب المناقشات أهميتها من الحاجة إلى تقييم أثر السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين، ومدى انعكاس تحسن المؤشرات المالية على فرص العمل ومستويات الدخل والأسعار وجودة الخدمات.

وفي النهاية، تتجاوز أهمية ملف الديون مجرد خفض نسبة رقمية إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ يرتبط نجاح إدارة المديونية بقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، وتوفير موارد حقيقية للسداد، وجذب استثمارات جديدة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق توازن بين الانضباط المالي واحتياجات التنمية.

