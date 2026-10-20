منتدى مصر 2026 يفتح ملف التنمية العمرانية.. 1.9 مليون وحدة سكنية و6.4 ألف كم طرق في حصاد 12 عامًا

يفتح منتدى مصر 2026 ملف التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أجندة اليوم الثاني، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، في إطار مناقشة جهود تطوير المدن الجديدة، وتوفير الوحدات السكنية، وتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين شبكات الطرق والبنية التحتية، ودورها في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وتكشف بيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الفترة من عام 2014 حتى يونيو 2026، عن حجم المشروعات التي شهدها قطاع الإسكان والتعمير، إذ بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها أو طُرح تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان نحو 1.9 مليون وحدة سكنية، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وتتصدر ملفات المدن الجديدة والإسكان وتطوير المناطق غير المخططة وشبكات الطرق محاور النقاش المرتبطة بالتنمية العمرانية، في ظل أهمية تحقيق التكامل بين التوسع السكني وتوفير الخدمات والمرافق، بما ينعكس على حياة المواطنين اليومية.

1.9 مليون وحدة سكنية.. حصاد مشروعات الإسكان منذ 2014

أعلنت وزارة الإسكان، أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها والمطروح تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بلغ 1,9 مليوم وحدة خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026.

وتوزعت هذه الوحدات على النحو التالي:

- 858,073 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها.

- 277,365 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها.

- 14,884 وحدة سكنية طُرح تنفيذها.

وتشمل المشروعات وحدات متنوعة في المدن الجديدة والمحافظات، وتستهدف تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، من خلال الإسكان المدعوم ومشروعات الإسكان المتوسط والفئات الأعلى دخلًا، إلى جانب الإسكان البديل لسكان المناطق غير الآمنة.

وفي محور الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل، بلغ عدد الوحدات التي انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تنفيذها ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» 642,610 وحدات، فيما يجري تنفيذ 188,532 وحدة، وطُرح تنفيذ 2,784 وحدة، وذلك في 27 مدينة جديدة.

أما مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط والمميز، فتضمنت تنفيذ 73,580 وحدة، وجارٍ تنفيذ 56,299 وحدة، فضلًا عن طرح تنفيذ 624 وحدة ضمن المشروعات التي استعرضتها الوزارة.

وتعكس هذه الأرقام حجم التوسع في توفير الوحدات السكنية، كما تبرز أهمية مناقشة مدى توافق المعروض مع احتياجات المواطنين، وتوافر الخدمات والمرافق وفرص العمل ووسائل النقل في المجتمعات العمرانية الجديدة.

التنمية العمرانية.. ارتفاع مساحة المعمور المصري إلى 13.7%

شهدت خريطة التنمية العمرانية تغيرات خلال السنوات الماضية، إذ أظهرت بيانات حكومية استعرضتها وزارة الإسكان عام 2023 ارتفاع نسبة المعمور المصري من نحو 7% من إجمالي مساحة الجمهورية عام 2014 إلى 13.7% عام 2023.

كما أشارت البيانات إلى وصول نسبة التحضر إلى 48.5% في عام 2023.

وارتبط هذا التوسع بالتوجه نحو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتطوير المدن القائمة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المدن الجديدة باعتبارها أحد محاور إعادة توزيع النمو العمراني، مع ضرورة ربط التوسع في المساحات السكنية بتوفير وسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والتجارية، إلى جانب فرص العمل، لضمان استدامة المجتمعات الجديدة وقدرتها على استيعاب السكان.

وتطرح مناقشات منتدى مصر 2026 أهمية تقييم التنمية العمرانية من منظور متكامل، لا يقتصر على عدد المدن أو الوحدات السكنية، بل يمتد إلى جودة الخدمات وكفاءة المرافق وسهولة انتقال المواطنين.

تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.. 212 ألف وحدة سكنية بديلة

يمثل تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية العمرانية، خاصة في ضوء الحاجة إلى توفير سكن ملائم وتحسين الخدمات والمرافق في المناطق التي تعاني من مشكلات عمرانية.

ووفق بيانات حكومية منشورة عن جهود تطوير المناطق غير الآمنة خلال الفترة من 2014 إلى 2021، تم الانتهاء من نحو 212 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان هذه المناطق، فيما بلغت التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير نحو 63 مليار جنيه.

وأشارت البيانات نفسها إلى أن المشروعات استهدفت خدمة نحو 1.1 مليون مواطن، مع استمرار العمل آنذاك على تطوير مناطق متبقية.

وتوضح هذه الأرقام حجم التدخلات التي شهدها ملف الإسكان البديل، لكنها تعود إلى الفترة التي تغطيها البيانات المنشورة، ولا تمثل حصادًا نهائيًا محدثًا حتى يونيو 2026.

وفي أحدث بيانات وزارة الإسكان المنشورة في يوليو 2026 بشأن مشروعات الإسكان التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ عدد الوحدات المنتهية ضمن مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية وغير الآمنة 5,700 وحدة، إلى جانب 510 وحدات جارٍ تنفيذها.

وشملت المشروعات مناطق مثلث ماسبيرو، وسن العجوز بحدائق أكتوبر، وزهور مايو بمدينة 15 مايو، ومنطقة السلام بمدينة العبور.

وتبرز أهمية هذه المشروعات في توفير وحدات سكنية بديلة، وتحسين البيئة العمرانية، وتطوير المرافق والخدمات، مع أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما يضمن استدامة التطوير وعدم اقتصاره على تغيير المباني فقط.

ومن المنتظر أن يتيح ملف التنمية الحضرية والعمرانية في منتدى مصر 2026 مناقشة سبل تطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة البيئة السكنية، وتعزيز التكامل بين التخطيط العمراني والخدمات الأساسية.

6,448 كيلومترًا من الطرق.. استثمارات بـ94.8 مليار جنيه

تؤدي شبكات الطرق دورًا محوريًا في ربط المناطق السكنية بالمدن الجديدة ومراكز الإنتاج والخدمات، وتسهيل انتقال المواطنين والعمالة والبضائع، فضلًا عن دعم حركة التجارة وتقليل زمن الرحلات.

ووفق تقرير الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، المنشور في يونيو 2026، شملت مشروعات الطرق خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026 العمل على تنفيذ 610 مشروعات طرق بإجمالي أطوال 6,448.5 كيلومترًا، وبتكلفة 94.8 مليار جنيه.

وتوزعت المشروعات بين أعمال تم الانتهاء منها وأخرى جارٍ تنفيذها، على النحو التالي:

- 546 مشروع طرق تم الانتهاء منها، بإجمالي أطوال 5,348 كيلومترًا.

- 64 مشروعًا جارٍ تنفيذها، بإجمالي أطوال 1,100.5 كيلومتر.

وشملت المشروعات المنتهية 8 طرق قومية، و8 طرق رئيسية، و530 طريقًا داخليًا بالمحافظات، فيما تضمنت المشروعات الجاري تنفيذها 4 طرق قومية، و7 طرق رئيسية، و53 طريقًا داخليًا.

وتكشف هذه البيانات عن تعدد مستويات شبكة الطرق التي يجري تطويرها، من الطرق القومية التي تربط المحافظات والمناطق الاقتصادية، إلى الطرق الرئيسية والداخلية التي تسهم في تسهيل الحركة داخل المدن والمراكز السكنية.

ولا يقتصر تأثير هذه الشبكات على اختصار المسافات، بل يمتد إلى تحسين الوصول إلى المدارس والمستشفيات ومناطق العمل، وتسهيل نقل مواد البناء والخامات والمنتجات، ودعم ربط المدن الجديدة بالمناطق المحيطة بها.

وتزداد أهمية هذا الدور مع التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ تتطلب الاستفادة من الوحدات السكنية توفير وسائل انتقال مناسبة، وربط التجمعات السكنية بمراكز الخدمات والعمل، بما يحد من صعوبات التنقل اليومية.

1951 مشروعًا للتعمير والمرافق والخدمات

وفي حصاد أوسع لجهود الجهاز المركزي للتعمير، أعلنت وزارة الإسكان في يونيو 2026 أن الجهاز عمل على تنفيذ 1,951 مشروعًا قوميًّا في مجالات الطرق والكباري والإسكان والمرافق والخدمات منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026.

وبلغت الاستثمارات المرتبطة بهذه المشروعات نحو 203.2 مليار جنيه، وفق البيانات المنشورة، فيما تم الانتهاء من 1,717 مشروعًا، وجارٍ تنفيذ 234 مشروعًا.

وتوزعت المشروعات على قطاعات متعددة، من بينها الطرق والكباري، والإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والمباني الخدمية، ومشروعات التنمية المتكاملة.

وفي قطاع المرافق والخدمات تحديدًا، شملت الأعمال 1,015 مشروعًا باستثمارات بلغت 71.2 مليار جنيه، منها 881 مشروعًا تم الانتهاء منها بتكلفة 14.5 مليار جنيه، و134 مشروعًا جارٍ تنفيذها باستثمارات 56.7 مليار جنيه.

وتكتسب هذه المشروعات أهمية في دعم المدن والقرى والمناطق العمرانية الجديدة، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للتوسع السكني، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز قدرة المجتمعات على استيعاب احتياجات السكان.

«حياة كريمة» وتطوير الريف المصري

يمتد ملف التنمية العمرانية إلى القرى والمناطق الريفية، حيث يرتبط تحسين جودة الحياة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، ورفع كفاءة المنشآت الخدمية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وفي هذا الإطار، أشار تقرير الجهاز المركزي للتعمير المنشور في يونيو 2026 إلى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في نطاق عمل وزارة الإسكان، والتي تشمل 746 قرية وتوابعها في 25 مركزًا داخل 10 محافظات.

وتوضح هذه المشروعات أهمية الربط بين التنمية العمرانية والتنمية الريفية، إذ لا تقتصر تحسينات جودة الحياة على المدن الجديدة، بل تشمل أيضًا تطوير التجمعات القائمة، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، وتحسين الربط بين القرى ومراكز الخدمات.

كما يمثل تكامل مشروعات «حياة كريمة» مع شبكات الطرق والمرافق عنصرًا مهمًا في تعزيز استفادة السكان من الاستثمارات المنفذة، وتيسير انتقالهم إلى الخدمات التعليمية والصحية والإدارية.

التنمية العمرانية في منتدى مصر 2026.. ما الذي ينتظره المواطن؟

تطرح الأرقام الخاصة بالإسكان والطرق والمرافق وتطوير المناطق غير الآمنة مجموعة من الملفات المهمة للنقاش، وفي مقدمتها مدى قدرة التوسع العمراني على تلبية احتياجات السكان، وتحقيق التوازن بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المناطق القائمة.

وتشمل أبرز القضايا المرتبطة بهذا الملف:

- استكمال مشروعات الإسكان وتوفير وحدات تتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.

- ربط المدن الجديدة بشبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات.

- مواصلة تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة وتحسين البيئة السكنية.

- تعزيز كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرافق.

- تحسين مستوى الخدمات في القرى والمناطق الريفية من خلال مشروعات «حياة كريمة».

- قياس أثر مشروعات التنمية العمرانية على جودة الحياة وسهولة التنقل والوصول إلى الخدمات.

وتبقى الاستفادة الفعلية من مشروعات التنمية العمرانية مرتبطة بمدى تكامل الوحدات السكنية مع الخدمات والمرافق، وقدرة شبكات الطرق والنقل على تيسير حركة المواطنين، واستمرار كفاءة البنية التحتية بعد تنفيذ المشروعات.

وتواصل «صدى البلد» تغطية فعاليات منتدى مصر 2026، ومتابعة المناقشات والتصريحات والتوصيات الخاصة بملف التنمية الحضرية والعمرانية فور صدورها، مع تسليط الضوء على مستقبل المدن الجديدة والإسكان وتطوير المناطق غير المخططة، ودور مشروعات الطرق والبنية التحتية في تحسين جودة حياة المواطنين.