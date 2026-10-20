انطلاق جلسة «صحة المواطن» ضمن منتدى مصر 2026 بحضور وزير الصحة

انطلقت جلسة «صحة المواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2030، من خلال فيديو قصير استعرض انطلاق الجلسة وكلمة الرئيس بانهاء مرض فيروس سي ، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات القطاع الصحي في مصر.

وتأتي الجلسة في إطار مناقشة ملفات الصحة والرعاية الطبية، وتسليط الضوء على جهود تطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل الرعاية الصحية في مصر.

ومن المقرر أن تسهم المناقشات في تبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة المنظومة الطبية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، أمس الاثنين 19 أكتوبر 2026، افتتاح أعمال منتدى مصر 2026، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة