قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية
أكثر من وسيلة.. كيف تستعلم عن مخالفات سيارتك 2026 في دقيقة واحدة؟
الأهلي وكيتارا الأوغندي بكأس الكونفدرالية.. الموعد وقنوات مجانية تذيع المباراة
مشارك من ذوي الاحتياجات في معرض تراثنا يقدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية
محافظ الفيوم يزيل مبنى مخالفا بقرية تونس ويحيل المسؤولين عن ترخيصه للمحاكمة
بدلا من المؤبد.. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف الصغيرة ندى للسجن 10 سنوات
تراجع ركائز النموذج الاجتماعي.. مظاهرات حاشدة وانتشار واسع للأمن في فرنسا
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية : تطوير برامج الطيران والمحاكيات وتأهيل الطلاب علميًا وعسكريًا لمواكبة المقاتلات الحديثة
يونيسف تكشف جرائم المحتلين: 60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الصناعة: مصر تقود تحالفًا أفريقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية
أمطار غزيرة تضرب هويما قبل مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الصحة تنظم اجتماعًا موسعًا لتعزيز إجراءات تأمين المنشآت الصحية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة المستجدات الأمنية ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات الخاصة بتعزيز منظومة التأمين داخل المنشآت الصحية، برئاسة العميد محسن طه مطر، مدير عام الإدارة العامة للأمن بالوزارة، وبمشاركة مديري ومشرفي الأمن بمديريات الشؤون الصحية في المحافظات والهيئات التابعة للوزارة.


تناول الاجتماع الموقف الأمني بالمنشآت الصحية وأبرز المعوقات التي تواجه منظومة الأمن وسبل التعامل معها، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الأمني وتعزيز الانضباط واليقظة وحسن التعامل مع المواطنين وسرعة الإبلاغ عن الوقائع والملاحظات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المنشآت الصحية. 

إجراءات تأمين مداخل ومخارج المنشآت والبوابات 


ناقش الاجتماع إجراءات تأمين مداخل ومخارج المنشآت والبوابات ومراجعة خطط التأمين والإخلاء والطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية والتأكد من كفاءة أنظمة المراقبة والكاميرات ووسائل الإنذار والاتصال، إلى جانب متابعة تأمين الأهداف الحيوية وغرف العمليات والعناية المركزة وتعزيز التنسيق بين الإدارة العامة للأمن وإدارتي السلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات والكوارث.


وتطرق الاجتماع إلى آليات التعامل مع المخالفات والتجاوزات الأمنية وضوابط دخول الزائرين إلى المنشآت الإدارية وتنظيم إجراءات الزيارات وتسجيل بيانات الزائرين وأسباب الزيارة، فضلًا عن التأكيد على الالتزام بضوابط التصوير داخل المنشآت الحكومية وعدم تداول أو نشر بيانات المرضى أو صور الوقائع والحوادث دون تصريح، مع سرعة توثيق الوقائع الأمنية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.


واستعرض الاجتماع القرارات والتوصيات التنفيذية التي تضمنت تكثيف المرور والمتابعة الميدانية على أفراد الأمن ومواقع تقديم الخدمات ومراجعة خطط التأمين والتأكد من الالتزام بمواعيد ونظام النوبتجيات وتحديد مسؤوليات التنفيذ لكل تكليف ووضع جداول زمنية للإنجاز، مع إعداد تقارير دورية عن الموقف الأمني ومدى تنفيذ التوصيات وإجراء جولات تفتيشية مفاجئة لمتابعة انتظام العمل واستقرار الوضع الأمني.


وفي ختام الاجتماع، شدد العميد محسن طه مطر على ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية وتحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد ومواصلة المتابعة المستمرة وإزالة المعوقات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الأمن وتحقيق أعلى معدلات التأمين للمنشآت الصحية والعاملين والمترددين عليها.  
 

وزارة الصحة والسكان منظومة التأمين المنشآت الصحية مديريات الشؤون الصحية المعوقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

هل يجوز أكل طعام ولغ فيه كلب.. د. عطية لاشين يوضح

الاثنين.. البحوث الإسلاميَّة يعقد الملتقى الحادي عشر ضمن شبهات وردود حول تاريخ الأمم والحضارات في القرآن الكريم

البحوث الإسلاميَّة يعقد الملتقى الحادي عشر ضمن شبهات وردود حول تاريخ الأمم والحضارات في القرآن الكريم.. الاثنين

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحيي ذكرى رحيل الإمام عبد الحليم محمود.. شيخ الأزهر الذي ساند أبطال أكتوبر

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد