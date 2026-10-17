وزارة الصحة تنظم اجتماعًا موسعًا لتعزيز إجراءات تأمين المنشآت الصحية

نظمت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة المستجدات الأمنية ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات الخاصة بتعزيز منظومة التأمين داخل المنشآت الصحية، برئاسة العميد محسن طه مطر، مدير عام الإدارة العامة للأمن بالوزارة، وبمشاركة مديري ومشرفي الأمن بمديريات الشؤون الصحية في المحافظات والهيئات التابعة للوزارة.



تناول الاجتماع الموقف الأمني بالمنشآت الصحية وأبرز المعوقات التي تواجه منظومة الأمن وسبل التعامل معها، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الأمني وتعزيز الانضباط واليقظة وحسن التعامل مع المواطنين وسرعة الإبلاغ عن الوقائع والملاحظات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المنشآت الصحية.

إجراءات تأمين مداخل ومخارج المنشآت والبوابات



ناقش الاجتماع إجراءات تأمين مداخل ومخارج المنشآت والبوابات ومراجعة خطط التأمين والإخلاء والطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية والتأكد من كفاءة أنظمة المراقبة والكاميرات ووسائل الإنذار والاتصال، إلى جانب متابعة تأمين الأهداف الحيوية وغرف العمليات والعناية المركزة وتعزيز التنسيق بين الإدارة العامة للأمن وإدارتي السلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات والكوارث.



وتطرق الاجتماع إلى آليات التعامل مع المخالفات والتجاوزات الأمنية وضوابط دخول الزائرين إلى المنشآت الإدارية وتنظيم إجراءات الزيارات وتسجيل بيانات الزائرين وأسباب الزيارة، فضلًا عن التأكيد على الالتزام بضوابط التصوير داخل المنشآت الحكومية وعدم تداول أو نشر بيانات المرضى أو صور الوقائع والحوادث دون تصريح، مع سرعة توثيق الوقائع الأمنية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.



واستعرض الاجتماع القرارات والتوصيات التنفيذية التي تضمنت تكثيف المرور والمتابعة الميدانية على أفراد الأمن ومواقع تقديم الخدمات ومراجعة خطط التأمين والتأكد من الالتزام بمواعيد ونظام النوبتجيات وتحديد مسؤوليات التنفيذ لكل تكليف ووضع جداول زمنية للإنجاز، مع إعداد تقارير دورية عن الموقف الأمني ومدى تنفيذ التوصيات وإجراء جولات تفتيشية مفاجئة لمتابعة انتظام العمل واستقرار الوضع الأمني.



وفي ختام الاجتماع، شدد العميد محسن طه مطر على ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية وتحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد ومواصلة المتابعة المستمرة وإزالة المعوقات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الأمن وتحقيق أعلى معدلات التأمين للمنشآت الصحية والعاملين والمترددين عليها.

