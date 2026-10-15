وزير الصحة يناقش مع نظيره العُماني تعزيز التعاون في المجالات الطبية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة بسلطنة عُمان، بحضور السفير عبدالله الرحبي سفير عُمان لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الصحية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون لا سيما في القطاع الصحي.

النجاحات المصرية في مجال الصحة العامة

واستعرض الوزير أبرز النجاحات المصرية في مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض، ومنها الحصول على شهادة منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من الملاريا والقضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي» والحصبة. وبحث الجانبان تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتوسع في تبادل الخبرات وتطوير صناعة الدواء وفتح آفاق تصدير المستحضرات المصرية إلى السوق العُماني، ودعا الوزير نظيره إلى تنسيق زيارة لهيئة الدواء المصرية للاطلاع على آليات تسجيل المستحضرات والرقابة على جودتها ومأمونيتها.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال زراعة الأعضاء، حيث أكد الوزير استعداد مصر الكامل لتبادل الخبرات الفنية والطبية وإتاحة الفرصة للكوادر العُمانية للاستفادة من الخبرات المصرية وإمكانية إيفاد أطباء وخبراء مصريين للتدريب ونقل المعرفة.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز التعاون في التعليم والتدريب الطبي من خلال برامج الزمالة والبورد المصري وآليات المعادلات والشهادات المهنية وتبادل الخبرات في التخصصات المختلفة.

ومن جانبه أعرب الوزير العُماني عن ترحيبه بتعزيز التعاون الصحي مع مصر، مبدياً إعجابه بالتطور العمراني والتنظيمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومؤكداً أهمية تبادل الخبرات بما يدعم تطوير النظم الصحية في البلدين.

حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور حاتم عامر معاون الوزير والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية والدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، ومن الجانب العُماني الدكتور ياسر الراشدي مساعد الوزير والدكتور قاسم السالمي مدير عام التخطيط والدكتور خالد العبري مدير العلاقات الدولية.